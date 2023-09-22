Стала известна дальнейшая ситуация на нестабильном нефтяном рынке

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По словам собеседника RT, на нефтяном рынке сейчас наблюдается сложная ситуация. Сократили поставки Россия и страны ОПЕК . Вскоре ограничит поставки нефти и Саудовская Аравия. Специалист уверен, что в ближайшем будущем стоит ожидать роста котировок и заметного ажиотажа на биржах.
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