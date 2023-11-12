Стали известны последствия введения США санкций против «Арктик СПГ 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газ продолжает поступать в несколько стран Европы, которые якобы от него отказались. Об этом Миллер сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в телеграм-канале.