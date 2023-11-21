Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы

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Украинские компании потеряли почти 8,5 миллионов долларов из-за блокировки границы с Польшей. Об этом сообщает издание New Voice.
Отмечается, что на польско-украинской границе продолжаются забастовки. Польские перевозчики заблокировали контрольно-пропускные пункты между двумя государствами.
В результате этих обстоятельств, украинский бизнес ежедневно теряет порядка 27,7 тысяч долларов. Таким образом, за всё время блокировки границы, а это уже около двух недель, компании с Украины потеряли почти 8,5 миллионов долларов.
Ситуация затронула как компании, экспортирующие продукцию, так и те, что занимаются импортом. Также повышается цена и за сами товары, поскольку возникают проблемы с их логистикой.
Представители бизнеса отмечают, что перевозчики массово отказываются брать заказы, поскольку при их невыполнении последует штраф.
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В результате этих обстоятельств, украинский бизнес ежедневно теряет порядка 27,7 тысяч долларов. Таким образом, за всё время блокировки границы, а это уже около двух недель, компании с Украины потеряли почти 8,5 миллионов долларов.
Представители бизнеса отмечают, что перевозчики массово отказываются брать заказы, поскольку при их невыполнении последует штраф.
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Анастасия Чинкова