Стали известны прогнозы по курсам доллара и евро в сентябре

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«За доллар сейчас просят 97,34 руб., за евро — 106,85 руб. и за юань — 13,57 руб. Полагаю, в ближайшую неделю стоит ожидать плюс-минус 40 копеек такой же курс. К сентябрю мне видится такой коридор: 96 руб. за доллар, 105-107 руб. за евро и 13,5 руб. за юань», — прокомментировал в беседе с RT Деев.
Он отметил, что нынешний рост доллара в России вызван ограниченностью предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемами с репатриацией денег из-за границы. При этом, по мнению эксперта, рубль может укрепиться за счёт улучшении ситуации на рынке энергоносителей, а также повышения ключевой ставки на рынке ЦБ.
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