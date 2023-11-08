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Стало известно, чем для США обернётся передача российских активов Украине

Сенатор Шендерюк: передача Украине активов РФ подорвёт доверие к рынку США
08 ноября 2023, 11:17
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

В случае передачи российских активов Украине, доверие к рынку США будет подорвано. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее сообщалось, что комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрили проект передачи замороженных российских активов Украине.

По словам сенатора, в настоящее время стоит дождаться утверждения акта в конгрессе, поскольку американское правительство осознаёт все последствия такого решения.


Если акт всё-таки будет принят, то этим США навредят сами себе. Шендерюк-Жидков утверждает, что передача активов РФ Украине подорвёт доверие к американскому рынку. А самое главное, такое решение поставит под сомнение право собственности – одну из основных категорий современного западного мироустройства.

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Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
Лавров: США продолжают закупать у России уран и другие важные материалы
08 ноября 2023, 11:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, заставляя страны Евросоюза отказываться от всего российского, продолжают покупать у России уран и иные важные материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом, по словам главы российского МИД, США заставляют страны ЕС отказываться от энергоносителей из России в пользу дорогого американского сырья.

Кроме того, закупка российского урана происходит на фоне введения ​санкций в отношении РФ. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, при каком условии может произойти встреча Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, это возможно, но только при обоюдном желании и готовности выполнять ряд условий. В частности, речь идёт о пересмотре Байденом позиции в отношении России. 

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#сша
#россия
#покупка
#экономика
#сергей лавров
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В Центробанке рассказали, когда в России начнёт снижаться инфляция
ЦБ: Годовая инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
07 ноября 2023, 23:30

Фото: iStock/hank5

В России весной 2024 года постепенно начнёт снижаться годовая инфляция. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнёт снижаться — по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок», — говорится в соответствующем документе.

Согласно оценкам ЦБ, уровень инфляции в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года составит 7,25%. Отмечается, что инфляция с поправкой на сезонные колебания при этом превысит 4%.

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#инфляция
#рф
#цб
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Сбербанк отразил самую мощную DDоS-атаку две недели назад
Греф сообщил об отражении самой мощной DDоS-атаки в истории Сбера
07 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/welcomia

Сбербанк отразил крупнейшую хакерскую атаку около двух недель назад. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», - рассказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк регулярно сталкивается с хакерскими атаками. По его словам, они происходят около 10 раз в месяц, однако еще никому не удавалось пробить первый из трех контуров защиты банка.

Однако он добавил, что появились новые квалифицированные хакеры, которые системно атакуют крупные российские ресурсы.

 Греф также заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.

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#сбербанк
#хакеры
#атака
#рф
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«Востребована в промышленности»: в России внедрят новую культуру в сельское хозяйство
Ученые Института РАН внедряют мискантус в сельхозкультуру РФ
07 ноября 2023, 15:41

Фото: istock/fotokostic

Ученые РАН стали внедрять в России новую экзотическую культуру — мискантус. Редакция «Радио 1» расскажет, где выращивается растение, какое значение для промышленности имеют содержащиеся в нем вещества, и рентабельно ли его культивирование.

Что такое мискантус


 

Мискантус — это травянистые растения-долгожители, которые наиболее распространены в Австралии, Азии, Африке, Китае, Корее и Японии. В 2012 году был выведен первый сорт мискантуса в России. Растение содержит в себе ценные для промышленности вещества, что позволит увеличить производство.


Где применяют мискантус


Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) выяснили, что растение перерабатывается в целлюлозу, используемую в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Процесс добычи целлюлозы из древесины сложнее технологически, и соответственно дороже, в отличие от мискантуса, который уже комфортно чувствует себя в российском климате и дает богатый урожай сухой растительной массы.


Где выращивают мискантус 


В 2020 году в Московской области была засеяна пробная плантация и запущена производственная линия по выработке целлюлозы. В настоящее время завод представляет собой опытное производство, однако со временем, когда технологии будут отработаны, развернется более масштабное предприятие. 
 
Специалисты отмечают рост интереса к растению в разных регионах России. Так целлюлоза, полученная путем переработки мискантуса, используется для изготовления биоразлагаемой посуды и упаковочных материалов, а также в текстильной промышленности.

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О том, рентабельно ли выращивать мискантус, рассказал исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков в беседе с изданием «Радио 1». 

Он сообщил, что из мискантуса получают целлюлозу, которая очень востребована в промышленности, поэтому если существуют новаторы, которые заинтересованы в таких свойствах растения, то его выращивание будет экономически эффективным.
 
«Если рентабельно выращивать это растение, то его и будут  выращивать. У Плодоовощного союза нет примера использования данного растения, нет расчётов по рентабельности, потому что оно в наши интересы не входит. Если есть новаторы в этом направлении, которые заинтересованы в его свойствах, может есть бизнес-проект, тогда конечно. Люди же не будут выращивать то, что не принесет дивидендов. Поэтому если есть заинтересованный в выращивании этого вида растения инвестор, то соответственно и выращивать его будут в тех масштабах, которые необходимы», — заявил Казаков. 

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#специалисты
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Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля
Греф оценил фундаментальный курс в 85-90 рублей за доллар
07 ноября 2023, 14:16

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. Об этом Греф сообщил на пресс-конференции.
По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.

Ранее ведущий аналитик Андрей Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком не отразится существенно на курсе рубля. По его мнению, повышение ставки не сделает рублёвые депозиты более привлекательными.

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#рубль
#мир
#рф
#курс
#банк россии
#ставка
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В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
Еврокомиссар: странам ЕС нужно снизить зависимость от России в обслуживании АЭС
07 ноября 2023, 14:02

Фото: iStock/Wlad74

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. Об этом Симсон сообщила, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе.
По словам Симсон, необходимо оценить возможные последствия любых зависимостей и быстро их устранить. Она также отметила, что операторы из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, которые эксплуатируют реакторы производства РФ, «добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива».

Ранее помощница американского министра ядерной энергетики Кэтрин Хафф заявила, что Соединенные Штаты зависят от поставок российского ядерного топлива. Такая зависимость может оказаться критической для национальной безопасности страны.

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#страны
#мир
#рф
#аэс
#топливо
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Греф сообщил о своём переизбрании на должность главы Сбербанка
07 ноября 2023, 13:58

Фото: kremlin.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что его переизбрали на должность главы банка, в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.
«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - рассказал сам Греф по итогам заседания. 

С 2000 по 2007 года Герман Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России, после чего, ​28 ноября 2007 года его избрали президентом и председателем правления «Сбербанка».

Ранее Греф рассказал, что продажа валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение рубля к фундаментальному уровню, однако, сильно на курс не повлияет.

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#сбербанк
#банк россии
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СПБ биржу вместо Романа Горюнова возглавит Евгений Сердюков
07 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

СПБ биржу, попавшую под санкции США, вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Отмечается, что Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка принятия мер и действий в условиях санкций. В сообщении биржи также указали, что первоочередной задачей СПБ биржи остается обеспечение доступа инвесторов к активам.

Ранее сообщалось, что Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По словам нового руководителя, масштабы российской биржи увеличиваются, равно как и растет ее значение для всей российской экономики.

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#фас
#рост
#ввп
#экономика
#санкт-петербург
#биржа
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Экономист Николаев предложил свою экономическую модель вместо построенной МВФ
Экономист Николаев: России только предстоит стать центром экономической силы
07 ноября 2023, 13:23

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель, согласно которой мир разделяется на два торговых блока: США и ЕС с одной стороны, Россия и Китай — с другой. Это построение прокомментировал главный научный сотрудник Института экономики РАН РФ Игорь Николаев.
В разговоре с «Радио 1» эксперт назвал модель, предложенную МВФ, достаточно условной, отметив, что при построении подобных экономических схем необходимо учитывать критерии, которые берутся за основу при включении в число основных той или иной торговой и географической агломерации. Экономист считает, что России еще только предстоит стать крупнейшим мировым экономическим центром. Сейчас ее торговые и экономические показатели заметно уступают ведущим мировым державам.

«Если Китай и США вполне сопоставимы по экономической мощи, то показатели России пока значительно уступают этим государствам», — сказал Игорь Николаев. 

По его мнению, в отличие от модели, предложенной МВФ, мировую экономику следовало бы фрагментировать следующим образом: Китай, США и Евросоюз. Судя по всему, Россия сейчас движется к все более плотному сотрудничеству и экономической интеграции с КНР. В какой форме будет развиваться это взаимодействие, станет ли РФ равноправным и сопоставимым по уровню экономики партнером Китая, еще предстоит увидеть.

В заключение беседы Игорь Николаев отметил, что, хотя Россия еще только на пути к обретению подлинного эконмического могущества, какого либо дефицита или других тревожных симптомов в хозяйственной жизни страны не наблюдается и за ее экономику можно не беспокоиться.

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