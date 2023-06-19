Стало известно, что способствует снижению доли доллара и евро в международной торговле

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Замглавы Минэкономразвития РФ Ильичёв: «К концу года доля доллара и евро сократится ещё больше»
Замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв заявил, что снижению доли доллара и евро на международном ранке способствуют санкционные действия против России официальных властей США и стран Евросоюза, из-за чего предприниматели вынуждены использовать другие валюты.
Кроме того, процесс перехода на расчёты в национальных валютах в торговле уже происходит очень активно.
Ранее стало известно, что китайский Bank of China с 13 июня ввёл ограничения на проведение денежных переводов в валюте из РФ в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии. При этом, можно осуществить переводы на счета корреспондентской сети китайского банка.
«Российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных вариантах и комбинациях. В результате мы ожидаем, что к концу текущего года доля доллара и евро сократится ещё более существенно. В зависимости от разных сценариев это будет 10-15% всего товарооборота», — добавил в беседе с RT Ильичёв.
Ранее стало известно, что китайский Bank of China с 13 июня ввёл ограничения на проведение денежных переводов в валюте из РФ в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии. При этом, можно осуществить переводы на счета корреспондентской сети китайского банка.
Мелисса Тимофеева