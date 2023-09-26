Стало известно, как массовое внедрение ИИ повлияет на показатели ВВП

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Массовое внедрение технологий искусственного интеллекта может повысить показатели номинального ВВП России на 11,2 триллиона рублей к 2030 году. Об этом в ходе сессии «Развитие искусственного интеллекта» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что, согласно прогнозам, можно добиться прироста ВВП от массового внедрения ИИ. Но для этого необходимы максимальные инвестиции.
Также Чернышенко рассказал о планах развития отрасли. К 2030 году в рамках программы Национальной стратегии развития искусственного интеллекта начнут реализовываться 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в некоторых из которых примут участие представители других стран.
Кроме того, к 2030 году пять тысяч организаций получат льготы для доступа к вычислительным мощностям для разработки ИИ. 95% от общего числа российских компаний будут применять в своей деятельности искусственный интеллект, а ещё 85% работников сферы экономики будут использовать ИИ в решениях рабочих вопросов.
Помимо этого Чернышенко привёл данные о росте рынка ИИ. Так в 2021 году он составлял свыше 550 млрд рублей, а в 2022 году – уже около 650 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году организации, которые будут использовать ИИ в своей деятельности, смогут сэкономить порядка одного триллиона рублей.
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Также Чернышенко рассказал о планах развития отрасли. К 2030 году в рамках программы Национальной стратегии развития искусственного интеллекта начнут реализовываться 300 научно-исследовательских и прикладных проектов, в некоторых из которых примут участие представители других стран.
Помимо этого Чернышенко привёл данные о росте рынка ИИ. Так в 2021 году он составлял свыше 550 млрд рублей, а в 2022 году – уже около 650 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году организации, которые будут использовать ИИ в своей деятельности, смогут сэкономить порядка одного триллиона рублей.
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Анастасия Чинкова