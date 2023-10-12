Стало известно, когда начнётся реализация нефтегазовых проектов России и Ирана

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Россия и Иран находятся на финальной стадии переговоров по развитию нефтегазовых месторождений, поэтому скоро начнётся реализация задуманных планов. Об этом на форуме Российской энергетической недели сообщил министр нефти Ирана Джавада Оуджи.
По словам Оуджи, общая сумма на реализацию проектов составила свыше 40 млрд долларов, и уже в скором времени все задуманные планы начнут исполняться.
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