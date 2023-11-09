Стало известно, когда в России могут разрешить экспорт бензина и дизеля

Фото: istock / bizoo_n
Российская Федерация со следующей недели снимет запрет на экспорт топлива. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявляет собеседник агентства, из-за ограничений в стране возник переизбыток бензина. Россия является крупнейшим в мире морским экспортером дизельного топлива.
Напомним, 21 сентября Россия ввела запрет на экспорт топлива, чтобы справиться с высокими внутренними ценами и дефицитом. Стоимость дизельного топлива на АЗС независимых компаний выросла в среднем на 10 рублей, бензинов — на 5 рублей за литр. Повышение цен вызвало широкий общественный резонанс, после чего, по решению президента РФ Владимира Путина ввели экспортные ограничения.
Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Читайте также:
Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
«Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине
В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров
Напомним, 21 сентября Россия ввела запрет на экспорт топлива, чтобы справиться с высокими внутренними ценами и дефицитом. Стоимость дизельного топлива на АЗС независимых компаний выросла в среднем на 10 рублей, бензинов — на 5 рублей за литр. Повышение цен вызвало широкий общественный резонанс, после чего, по решению президента РФ Владимира Путина ввели экспортные ограничения.
Читайте также:
Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
«Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине
В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров
Алина Юрчак