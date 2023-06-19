Стало известно о планах увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд

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Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Ильичёв
Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв сообщил, что Россия намерена увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд.
Он добавил, что такую цель планируется достичь уже к 2030 году.
Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв заявил, что снижению доли доллара и евро на международном ранке способствуют санкционные действия против России официальных властей США и стран Евросоюза, из-за чего предприниматели вынуждены использовать другие валюты. По его словам, процесс перехода на расчёты в национальных валютах в торговле уже происходит очень активно.
«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м и перейдём его в этом году. Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, — это порядка $300 млрд», — прокомментировал в беседе с RT Ильичёв.
Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичёв заявил, что снижению доли доллара и евро на международном ранке способствуют санкционные действия против России официальных властей США и стран Евросоюза, из-за чего предприниматели вынуждены использовать другие валюты. По его словам, процесс перехода на расчёты в национальных валютах в торговле уже происходит очень активно.
Мелисса Тимофеева