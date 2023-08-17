Стало известно о подорожании шаурмы и бургеров в России за год

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Исследование аналитиков «Контур.Маркета» показало, что в России за год шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%.
«Рост цен на фастфуд и напитки произошёл из-за увеличения стоимости продуктов. Так, в 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд, поэтому и цены на них повышаются», — пояснила в беседе с RT аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса Дарья Жигалина.Читайте также:
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