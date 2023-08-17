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Стало известно о подорожании шаурмы и бургеров в России за год

Шаурма и бургеры подорожали за год в России
17 августа 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/Kesu01

Исследование аналитиков «Контур.Маркета» показало, что в России за год шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%.

Выросли цены и на почти все виды пиццы в этом году. Так, стоимость пиццы «Карбонара» увеличилась до 9%, на 7% стала дороже пицца «Четыре сыра», а цены на «Маргариту» и «Пеперони» выросли на один и два рубля соответственно. А вот «Гавайская» пицца, наоборот, подешевела на 6%.

«Рост цен на фастфуд и напитки произошёл из-за увеличения стоимости продуктов. Так, в 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд, поэтому и цены на них повышаются», — пояснила в беседе с RT аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса Дарья Жигалина.

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Финансовый эксперт Михеев назвал лучшие способы сберечь и приумножить сбережения
17 августа 2023, 12:39

Фото: IStock/Zhanna Danilova

После повышения ключевой ставки крупные российские банки подняли ставки по вкладам до 11–13% годовых. Об улучшении условий по сберегательным продуктам сообщили в Сбере, ВТБ, Росбанке, РСХБ и других кредитных организациях.
Однако управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев отметил, что капитализация во многих случаях будет работать только при определённых условиях. Он рассказал «Радио 1», что новые ставки не помогут россиянам приумножить свои доходы.
«С этого года каждый клиент банка, который держит деньги на вкладе, платит доходность 13 процентов. К тому же, повышенные ставки по вкладам были сделаны не на большой срок и по определённой линейке продукта, и чем больше сумма вклада, тем меньше процент будет. При этом, ставка будет не годовая, её смогут пересматривать после трёх месяцев с момента, когда вы положили деньги. И если мы говорим, что мы живём в условиях мировой инфляции, то те же 8,5% (которые распространяются в банках на крупные суммы) ничего не дают, вы можете только выйти в ноль. И это при условии, что цены на продукты, бензин не продолжат расти», — отметил Дмитрий Михеев.
Эксперт отметил, что на рынке много других инструментов, которые помогут сохранить сбережения или выйти на пассивный доход. Дмитрий Михеев предложил обратить внимание на фондовый рынок, фьючерсы, золото и индекс.
«На фондовом рынке ты купил акции и держишь их. Раз в квартал, либо раз в полгода, либо раз в год получаешь свои дивиденды. Фьючерсы – это когда ты зарабатываешь на разнице стоимости, но для этого нужен опыт торговли на фондовом рынке. Либо хороший управляющий, который будет это делать за вас, но за это он будет брать комиссию. На рынке сейчас себя хорошо показывает золото. Также есть общий индекс. В этом случае необязательно выбирать какую-то конкретную бумагу на рынке, можно просто вложиться в индекс. Другими словами — это стоимость роста всех бумаг одновременно», — подчеркнул Михеев.
Напомним, Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% из-за падения рубля. В Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.

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#деньги
#банк
#акции
#доходы
#сбережения
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Экономист Зубец предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми
Экономист Зубец: банки перестанут выдавать кредиты семьям с детьми из-за амнистии
17 августа 2023, 12:02

Фото: IStock/alexialex

В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми. С такой идеей выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уже направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Однако в такой ситуации есть риск, что семьи с детьми будут набирать кредиты ради амнистии. Об этом «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец​.
«Банки будут закладывать в кредиты для всех людей более высокий уровень невозврата, это будет приводить к тому, что семьям с детьми кредиты выдавать не будут. Общая стоимость кредита будет расти, потому что банки будут размазывать потенциальный ущерб от группы заёмщиков с детьми на всех остальных. За всех якобы несчастных семей с детьми будет платить вся страна, что неправильно, — каждый должен платить за себя», — отметил экономист.
Депутат Лантратова в своём обращении также подчеркнула, что необходимость идеи обосновывается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян. Однако по словам эксперта, экономическая обстановка в стране устойчивая.  
«Сейчас доходы населения растут: у нас наблюдается рост реальных доходов населения и рост реальных зарплат, инфляция в стране – чуть больше семи процентов в пересчёте на год, а это немного. Ситуация в стране более или менее устойчивая, несмотря на пляски с базовой ставкой ЦБ. Я не вижу оснований прощать кредиты крупным группам просто потому, что у них есть дети», — заметил Алексей Зубец.
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#банки
#кредиты
#семьи
#семьи с детьми
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«Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам до 12%
17 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 12%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Повышение ключевой ставки Центробанка привело к тому, что с 17 августа «Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка составила 12% годовых.

Уточняется, что нововведение коснётся клиентов, которые открывают вклады из предложенной банком линейки «Лучший процент» на три года. А также тех, кто увеличивает баланс срочных вкладов в рублях за счёт перевода с валютных вкладов, и другими способами.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Ожидается и дальнейшее повышение, связанное с усилением проинфляционных рисков.

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#сбербанк
#ключевая ставка
#вклады
#рубль
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Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53%
17 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Fahroni

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% относительно среднего показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским министерством финансов.
За июль в Россию были поставлены 33 192 транспортных средства, из них 32 194 — легковые автомобили. Эта цифра на 84% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, передает ТАСС. Также общий объем поставок почти в полтора раза превысил этот показатель за прошлый год, когда он составил примерно 21,6 тысячи единиц.

Эксперты объясняли резкий рост поставок автомобилей тем, что покупатели стремились успеть вывезти как можно больше машин до того, как вступит в силу новый запрет. Напомним, с 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, электромобилей, гибридных авто, яхт, локомотивов, автокресел, шин и так далее.

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#автомобили
#запрет
#эксперты
#рост
#покупатели
#поставки
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Доллар в России продолжил дешеветь
Курс доллара на Мосбирже опустился в ходе торгов ниже 94 рублей
17 августа 2023, 08:33

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Рубль продемонстрировал укрепление 16 августа. За минувший день, доллар потерял более двух рублей к курсу национальной американской валюты. 

Ранее, аналитик Чернов заявил, что торги могут сместиться в диапазон 92-99,5 рублей за доллар. По его ​словам, это будет связано с понижением потребительского спроса на доллар. Он также сообщил, что вполне ожидаемо замедление инфляции в стране. 

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#сбережения
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«Ведомости»: Российские власти пока не станут ужесточать валютный контроль
17 августа 2023, 02:35

Фото: iStock/Pineapple_Studio

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Однако, если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, по словам одного из источников, весьма вероятен будет и рост фискальной нагрузки.

По словам источников издания, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая лишь временно влияет на курс. Главный же фактор падения курса рубля, по их мнению, стала мягкая денежная политика,из-за которой избыточно увеличился объём денежной массы.

Ранее Минфин предлагал сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии. При этом необходимо учитывать, что значительная часть этой выручки находится за рубежом.

ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 12 процентов, однако это не привело к повышению курса рубля, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной.

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#цб рф
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В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми
«Известия»: В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми
17 августа 2023, 02:34

Фото: iStock/prim91

Первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».
По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.

«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — цитирует издание слова Лантратовой.

Она уточнила, что этой категории граждан планируется предоставить возможность единоразового списания долгов, если доходы семи упали по независящим от них причинам.

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#семьи с детьми
#рф
#россия
#кредиты
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Минфин Украины рассказал о расходах на выплаты военным
Минфин Украины: Около трети бюджета страны идет на выплаты военным
17 августа 2023, 02:22

В Минфине Украины сообщили, что выплаты военнослужащим ВСУ составляют треть расходов госбюджета страны. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что с января по июль текущего года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили $44,85 млрд (1,64 трлн гривен). При этом на оплату труда ушло $18,3 млрд (669,9 млрд гривен), а на денежное содержание украинских военных $14,2 млрд (518,8 млрд гривен), что составило 31,6% всех расходов бюджета.

Второй по величине статьей расходов госбюджета стала оплата товаров и услуг $11,1 млрд (406,3 млрд гривен).

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#расходы
#всу
#киев
#украина
#бюджет
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Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов
Центробанк с 16 августа ввел ограничения на предельную стоимость кредита
16 августа 2023, 22:50

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ с 16 августа установил ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК), сообщает на официальном сайте регулятора.
Нововведение будет действовать до конца текущего года. В ЦБ добавили, что такой решение позволит банкам регулировать условия по займам и депозитам более гибко.

В июле 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. В ходе внепланового заседания 15 августа Банк России на фоне ослабления рубля довел показатель до 12%.

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#банк
#центробанк
#банк россии
#доходы
#цб
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