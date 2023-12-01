Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

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В сентябре 2023 года темпы роста заработных плат в России замедлились: реальные доходы (с учетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом измерении, в то время как в августе этот показатель составлял 9,5%, пишет РБК.
Номинальные заработные платы, начисленные сотрудникам, увеличились на 13,6%, снизившись с 15,1% в предыдущем месяце. Уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 2,9%, как с учетом сезонных изменений, так и без них.
Специалисты из ВНИИ труда Минтруда России отметили, что на российском рынке труда сформировалась устойчивая ситуация для соискателей работы. В производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике наблюдается повышенный спрос и соответственно высокие предложения по заработным платам.
Согласно прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на период с 2024 по 2026 годы, ожидается, что номинальные заработные платы будут увеличиваться в среднем на 7,7% ежегодно, а реальные доходы вырастут на 2,5%. Это предполагаемое увеличение доходов, в совокупности с общим ростом, предоставит уровень потребительской активности, считают в Минэкономразвития.
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Специалисты из ВНИИ труда Минтруда России отметили, что на российском рынке труда сформировалась устойчивая ситуация для соискателей работы. В производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике наблюдается повышенный спрос и соответственно высокие предложения по заработным платам.
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Артем Кузьмин