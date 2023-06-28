Стало известно о росте реальных зарплат в России в апреле этого года

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В апреле зарплаты выросли на 10,4% в годовом выражении
Согласно данным Росстата, реальные заработные платы в России в апреле выросли на 10,4% в годовом выражении.
Эксперты отмечают, что рост реальных зарплат вызван эффектом низкой базы прошлого года, когда в апреле 2022 года реальные зарплаты снижались из-за скачка инфляции.
При этом, прогнозируется, что в будущем рост зарплат в России составит 5,4%.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, стоимость некоторых овощей в России продолжает увеличиваться. За неделю такие продукты как морковь и картофель выросли в цене белее чем на 4%. Так, за прошедшую неделю увеличились цены на мясо кур, сахар, консервы, детское питание и ряд других продуктов. Примечательно то, что снизились цены на лук, помидоры, капусту, бананы и огурцы.
Эксперты отмечают, что рост реальных зарплат вызван эффектом низкой базы прошлого года, когда в апреле 2022 года реальные зарплаты снижались из-за скачка инфляции.
«Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле 2023 года составила 71 204 рубля, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 13%», — приводит РИА Новости сообщение Росстата.
При этом, прогнозируется, что в будущем рост зарплат в России составит 5,4%.
Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, стоимость некоторых овощей в России продолжает увеличиваться. За неделю такие продукты как морковь и картофель выросли в цене белее чем на 4%. Так, за прошедшую неделю увеличились цены на мясо кур, сахар, консервы, детское питание и ряд других продуктов. Примечательно то, что снизились цены на лук, помидоры, капусту, бананы и огурцы.
Мелисса Тимофеева