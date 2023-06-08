Стало известно о росте значения юаня на мировых рынках

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
«Со стороны российских граждан интерес к юаню повысился резко за последние полтора года. В международной торговле можно отметить рост значимости юаня, в первую очередь, в торговых отношениях самого Китая с различными странами, что является неоспоримым фактом постепенного отказа от доллара», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Кабаков.
Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что в США временно отодвинулась угроза дефолта, однако она не пропала до конца. Эксперт выразил уверенность, что доллар рано или поздно перестанет быть главной мировой валютой, так как удерживать этот статус вечно не может ни одна валюта. При этом отказ от доллара будет долгосрочным и может занять десятки лет, заключил Николай Кузнецов.