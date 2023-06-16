Стало известно о возможном изменении курса доллара на следующей неделе

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«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5-85 рублей, особенно на фоне заявления вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова о том, что «оптимальным курсом» рубля для России является 80-90 рублей», — прокомментировала в беседе с RT Мильчакова.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты взаиморасчетов. Она добавила, что в настоящее время для большинства стран не существует значимых путей обхода доллара как резервной валюты.