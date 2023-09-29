Стало известно, почему растёт количество долгов за услуги ЖКХ

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Россияне всё чаще оказываются в долгах из-за постоянно повышающихся тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги вырастет на 10% или примерно на 500-600 рублей.
Однако, как пишут «Аргументы недели», эта цена сильно ударит по кошелькам россиян, поскольку остаются дополнительные затраты на обслуживание лифтов, на домофоны, уборку подъездов, работу консьержа и т.д.
Если взглянуть на статистику, то можно заметить, что за последние 20 лет стоимость «коммуналки» возросла в 30,9-36,8 раза. В то время как средняя заработная плата увеличилась всего в 20,1 раза.
При этом, главной причиной такого повышения цен на коммунальные услуги принято считать рост инфляции. Однако, на деле, подсчёт идёт иначе, поэтому даже Росстат не принимает такую причину повышения цен.
Также существует программа помощи малообеспеченным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. За помощью можно обратиться, если на оплату «коммуналки» уходит свыше 22% дохода. Но и здесь имеются свои нюансы в виде определённых требований к соискателю, которые не каждый желает выполнять.
В итоге происходит рост долгов. Так, в период с января по июнь 2022 года россияне заплатили за услуги ЖКХ в общей сложности свыше полутора триллиона рублей, в то время как долги составили ещё более 800 млрд рублей.
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Однако, как пишут «Аргументы недели», эта цена сильно ударит по кошелькам россиян, поскольку остаются дополнительные затраты на обслуживание лифтов, на домофоны, уборку подъездов, работу консьержа и т.д.
При этом, главной причиной такого повышения цен на коммунальные услуги принято считать рост инфляции. Однако, на деле, подсчёт идёт иначе, поэтому даже Росстат не принимает такую причину повышения цен.
Также существует программа помощи малообеспеченным гражданам оплачивать услуги ЖКХ. За помощью можно обратиться, если на оплату «коммуналки» уходит свыше 22% дохода. Но и здесь имеются свои нюансы в виде определённых требований к соискателю, которые не каждый желает выполнять.
В итоге происходит рост долгов. Так, в период с января по июнь 2022 года россияне заплатили за услуги ЖКХ в общей сложности свыше полутора триллиона рублей, в то время как долги составили ещё более 800 млрд рублей.
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Анастасия Чинкова