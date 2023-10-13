Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортёров продавать часть своей валютной выручки. После этого сообщения российский рубль начал резко укрепляться. По состоянию на 13 октября, курс доллара на Мосбирже составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал в эфире «Радио 1», зачем президент подписал указ, и на что повлияют изменения.