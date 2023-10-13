Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, а также дирхамах и рупиях.
Он отметил, что торговля осуществляется в тех валютах, которые прописаны в коммерческих контрактах, условия которых могут быть абсолютно разными.
При этом, по его словам, расчёты в долларах и евро сейчас намного ниже по количеству.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
Читайте также:
Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным
Посол Антонов обвинил США в разрушении правил многосторонней торговли
Новак заявил о дефиците газа в Европе
«Могу лишь сказать в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях, там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Arabic Новак.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
Читайте также:
Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным
Посол Антонов обвинил США в разрушении правил многосторонней торговли
Новак заявил о дефиците газа в Европе
Мелисса Тимофеева