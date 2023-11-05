Стало известно, во сколько Израилю обойдётся операция против ХАМАС в секторе Газа

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Военные действия Израиля против палестинского движения ХАМАС, в том случае, если они завершатся до конца 2024 года, обойдутся стране в 51 млрд долларов. Об этом сообщает газета Calcalist, ссылаясь на данные израильского министерства финансов.
Сумма в 51 млрд долларов, приблизительно рассчитанная Минфином Израиля, оценивается как оптимистичная. При этом издание отмечает, что в период пандемии COVID-19 расходы Израиля составили порядка 40,5 млрд долларов.
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Анастасия Чинкова