Станислав Каторов поздравил компанию «4 Вида» с юбилеем

Фото: пресс-служба г. о. Реутов
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов от имени губернатора Московской области поздравил с 20-летием компанию «4 Вида», занимающуюся изготовлением выставочных стендов, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава Реутова 28 сентября посетил ООО «4 Вида». Он встретился с генеральным директором и соучредителем компании Виктором Зарудным, её сотрудниками и поздравил с 20-летним юбилеем со дня основания. Станислав Каторов передал руководителю поздравительный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Уточняется, что изначально компания была организована как небольшая дизайн-студия. Постепенное развитие привело к собственному производству в области выставочных технологий и выходу на международный рынок. Количество сотрудников достигло 65, в пиковую загрузку увеличивается до 150.
Глава Реутова Станислав Каторов и руководство ООО «4 Вида» поддерживают конструктивный диалог. По просьбе сотрудников компании на прилегающей территории сделано освещение. После открытия стал востребованным надземный переход, который соединил в Реутове городские улицы Октября и Никольскую
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«Основная специализация компании – строительство стендов для выставок. ООО «4 Вида» является серьёзным конкурентом в индустрии дизайна и входит в топ-5 крупнейших среди выставочных компаний. Сейчас коллеги работают над организацией выставочного пространства на международном форуме «Россия» на ВДНХ», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
«Многолетняя история – это лучший показатель стабильности и надёжности. Я убежден, что 20-летний юбилей откроет только новые возможности компании для продвижения вперед и очередных трудовых побед. Мы со своей стороны продолжим поддерживать организацию в реализации новых проектов», – отметил Каторов.В пресс-службе добавили, что на своей промышленной территории компания сегодня возводит новое здание. Цель – расширение мощностей выставочного строительства и развитие еще одного стартап проекта, который будет заниматься промышленным оборудованием.
Глава Реутова Станислав Каторов и руководство ООО «4 Вида» поддерживают конструктивный диалог. По просьбе сотрудников компании на прилегающей территории сделано освещение. После открытия стал востребованным надземный переход, который соединил в Реутове городские улицы Октября и Никольскую
«Ранее наши сотрудники задавали вопросы, как обустроить прилегающую территорию. С помощью главы Реутова мы все эти вопросы решили. Необходимость в надземном переходе через железную дорогу была. У нас несколько человек живет в северной части. И сегодня я знаю, маршрут их сократился на 20-30 минут», – поделился Виктор Зарудный.По его словам, всё сделано для того, чтобы люди могли работать.
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Лора Луганская