Стенд Подмосковья на ПМЭФ украсила инсталляция из «Девочки с персиками» и региональных брендов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Авторы панно – художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина. Они использовали изделия народных промыслов, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, детали лифтов, моторов и прицепов.
«Это самый известный портрет русского искусства, поэтому нужно было относиться с уважением к самому Серову, к товарам Подмосковья и брендам, не портить их вид. В этом была самая большая сложность. При создании такой инсталляции нужно мыслить не только как художник, но и как скульптор. Это не плоская картинка, у тебя дополнительные измерения, которые влияют на работу», – поделилась Карпунина.Как отметил Лао Ян, главная трудность заключалась в том, что товары и продукты были определённых цветов.
«Наш художник выбирала их по цвету и брендам Подмосковья почти полмесяца. У нас, как и у других художников, есть свои секреты выполнения, которые мы никогда не открываем. Здесь мы тоже придумали технологию», – рассказал Лао Ян.Стенд Московской области состоит из нескольких зон. Это ресепшн, студия телеканала «360», терминалы портала «Добродел». На четырёх экранах гостям показывают тематические ролики о возможностях туризма, инвестиций, строительства и сельского хозяйства в регионе.
В зоне бара угощают продуктами подмосковного производства – напитками из Черноголовки, коломенской пастилой, кофе от компании «Кофейня на паях» и многим другим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что делегация Подмосковья планирует подписать на ПМЭФ 36 соглашений на сумму свыше 150 млрд рублей, в том числе с рядом зарубежных партнёров. Это позволит создать еще более 18,5 тыс вакансий для жителей региона.