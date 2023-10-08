Стоимость гособлигаций США упала до 16-летнего минимума

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В попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.
Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум, передает РИА Новости. Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.
Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.
По словам члена комитета «Деловой России» по торговле Олега Воробьева, на этом фоне обвал был неизбежен. Такие события, конечно, подрывают спрос и доверие к американским государственным облигациям.
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Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.
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Александр Бойцов