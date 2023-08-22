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Страны БРИКС будут кредитоваться в своих валютах

Банк БРИКС намерен создать собственную систему кредитования в местных валютах
22 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Банк БРИКС стремится к тому, чтобы создать собственную систему кредитования в местных валютах. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф, ее слова приводит издание Financial Times.

По ее словам, уже в текущем году, организация намерена выдать кредиты на сумму от $8 до $10 млрд. При этом, кредиты будут выданы в местной валюте. Руссефф пояснила, что речь идет о кредитовании в рупиях, южноафриканских и бразильских денежных единицах.

Глава НБР подчеркнула, что расчеты в местных валютах не являются альтернативой доллару. Политика продвижения валюты является альтернативой целой системе, которая ранее была однополярной. Она добавила, что банк намерен стать важным регулятором для развивающихся стран и рынков.

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#банк
#политика
#кредиты
#китай
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В России стремительно выросло число неплательщиков по кредитам
22 августа 2023, 11:41

Фото: iStock/prim91

В первом полугодии нынешнего года в стране резко выросло число неплательщиков по банковским кредитам.
«Известия» пишут, что по итогам января-июня количество неплательщиков выросло почти на четверть, на 3,3 млн человек — до 17,7 млн. В прошлом году таких было 14,4 млн. При этом число таких заёмщиков растет ежегодно, в первом полугодии 2020 года - 9 млн, в 2021 году — 12 млн.

ФССП планируют взыскать с таких россиян 2,5 трлн рублей. Больше всего должников живу в Республике Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях. В список неплательщиков попали жители Московской, Свердловской и Челябинской областей.
 
Сотрудники ФССП подчеркивают, что на фоне низкой платежеспособности россиян с долгами по налогам и ЖКХ, а также уровню закредитованности принудительное погашение займов банков зачастую затруднено.
 
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что такие показатели говорят скорее об изменении стратегии поведения банков. В данный момент на долю судебного взыскания приходится от 50 до 80 проблемных займов.

Ранее первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми.

По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.

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#кредит
#деньги
#россияне
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Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций
22 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/bennymarty

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. Об этом сообщает Financial Times.
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.

Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.

Ранее доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США. 

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#сша
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#банк
#кадры
#операции
#юар
#рф
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В российских регионах зафиксирован дефицит топлива на заправках
22 августа 2023, 10:37

Фото: istockphotoSnezhana Kudryavtseva

Примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля.
«Известия» пишут, что проблемы на заправках есть в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской областях, Калмыкии и Крыму. Власти Ростовской и Рязанской областей составили обращение в Минсельхоз, а руководство Хабаровского края направило обращение в Минэнерго. Минсельхоз Оренбургской области жалуется на резкий рост цен на дизельное топливо. Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев рассказал, что с мая горюче-смазочные материалы в Южном федеральном округе выросли в цене на 25%.
 
Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили. Сообщается, что в прошлом месяце были проблемы с поставками АИ-95, в августе возникли сложности с АИ-92 и дизелем.
 
«Это связано с задержками доставки по железной дороге - поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков», - сказал Герман Колотов.
Управляющий партнёр сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина сообщила, что сеть работает «на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива».
 
В конце июля сроки перевозки топлива по российским железным дорогам выросли в 2 раза в сравнении с июлем прошлого года. Сообщается, что пути перегружены из-за перевода экспорта угля с западных направлений на восточные. Это связано с санкциями против России и перестройкой логистических цепочек, а также с туристической загруженностью.
 
В данный момент примерно треть всего бензина для АЗС находится в пути.

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#топливо
#бензин
#цены
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Эксперт Арамбуру: Мексике невыгодно присоединение к БРИКС из-за зависимости от рынка США
22 августа 2023, 10:19

Фото: iStock/rarrarorro

Доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США. Об этом сообщает РИА Новости.
Арамбуру добавил, что Мексика находится в выгодном положении от продолжающегося размежевания экономик США и КНР. По мнению эксперта, 85% экспорта Мексики и 42% импорта приходятся на США.

Арамбуру подчеркнул, что латиноамериканской стране сложно разнообразить свои торговые отношения из-за географического положения.

Ранее выяснилось, что на саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.

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#россия
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#юар
#рф
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Компания «Р-фарм» планирует купить завод японской Takeda в России
22 августа 2023, 09:31

Фото: istockphoto/AlexRaths

Завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм».
«Ведомости» пишут, что японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.
 
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
 
«Р-фарм» производит лекарства для лечения аутоиммунных, онкологических, противовирусных и других заболеваний, а также материалы, применяемые в медицине и ветеринарии. В 2022 году компания заработала 162 млрд рублей.
 
Гендиректора DSM Group Сергей Шуляк сообщает, что Takeda обсуждала возможную продажу предприятия 3 года назад. Из-за того, что её продукцию преимущественно реализовали по системе госзакупок, занятую сейчас отечественными игроками. Активы японской компании в России оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Точная сумма продажи будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской фирмы.
 
После начала СВО Takeda остановила новые клинические испытаний лекарств в России, а также перестала инвестировать в российское производство. Санкционные ограничения привели к затруднению в логистике и транзакциях.

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#лекарства
#завод
#медицина
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«Известия»: Число неплательщиков по банковским кредитам за год выросло на 3,3 млн
22 августа 2023, 07:24

Фото: iStock/alexialex

В России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Об этом говорится в данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать с граждан два с половиной триллиона рублей.
Наибольшее количество должников сейчас проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Свердловской и Челябинской областях.

В последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам, пояснили изданию в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Ещё одной причиной увеличения количества дел по просроченным долгам стала возросшая инфляция — она влияет на платежеспособность клиентов.

Наконец, столь заметный рост может быть связан и с отменой послаблений, использовавшихся банками в минувшем году, которые позволили отложить признание проблемной задолженности. Так считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

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#кредиты
#долги
#приставы
#фссп
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Экономист Иванов предрек крупным странам Европы рецессию в 2024 году
Экономист Иванов предрек Британии и другим странам ЕС рецессию в 2024 году
22 августа 2023, 06:13

Фото: iStock/Professor25

Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов заявил, что Великобритания и крупные европейские государства в 2024 году могут столкнуться с рецессией.
«Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является «мягкая посадка» для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Ивано добавил, что мировая экономика успешно ростом процентных ставок центробанков. В настоящее время замедление не стало рецессией, но на 2024 год прогнозы более трудные. Полноценная рецессия может произойти в Британии и других странах ЕС.

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#европа
#экономика
#страны
#евросоюз
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Правительство РФ поручило «Газпрому» и «Новатэку» газифицировать Камчатку
22 августа 2023, 03:21

Фото: iStock/Mik122

Правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Об этом пишет ТАСС.
По информации агентства, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ. В четвертом квартале необходимо будет определить источник финансирования, который сможет компенсировать разницу между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот. «Новатэк» также должен выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры и разработать проектную документацию.

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#правительство
#газпром
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Bloomberg: Запад покупает нефть из РФ выше потолка цен
Bloomberg: Западные компании покупают российскую нефть выше потолка цен
21 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/bashta

Западные компании приобретают нефть из РФ по стоимости, превышающей потолок цен, которую установила G7. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что около 40% судов, перевозящих российскую нефть, принадлежат компаниям из стран Запада, поэтому они должны соблюдать установленный ценовой потолок.

В то же время стоимость российской нефти Urals в российских портах на Черном и Балтийском морях в последние дни составляла около $71 за баррель, что на $11 превышает установленный потолок.

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#россия
#нефть
#цены
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