Страны БРИКС будут кредитоваться в своих валютах

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Банк БРИКС стремится к тому, чтобы создать собственную систему кредитования в местных валютах. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф, ее слова приводит издание Financial Times.
Глава НБР подчеркнула, что расчеты в местных валютах не являются альтернативой доллару. Политика продвижения валюты является альтернативой целой системе, которая ранее была однополярной. Она добавила, что банк намерен стать важным регулятором для развивающихся стран и рынков.
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Анастасия Крестьянова