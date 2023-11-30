Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, Саудовская Аравия подтвердила на первый квартал следующего года, что она сохранит добровольные сокращения на миллион баррелей в сутки.
Ранее Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.
Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.
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Ранее Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.
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Екатерина Коршунова