Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением увеличить на 8% тарифы на газ. Нововведение вступит в силу в июле 2024 года и в июле 2025 года. Оно коснется как населения, так и промышленности.

В пресс-службе ведомства сообщили, что средства от повышения цен будут направлены на газификацию регионов и строительство новых газопроводов. Минэнерго, в свою очередь, отметило, что данная мера позволит «сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счёт реализации инвестиционных программ компаний».

Анастасия Чинкова