Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России

Фото:istockphoto/Rost-9D
Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ.
Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.
Замораживание Западом половины золотовалютных резервов РФ в $640 млрд в 2022 году в ответ на начало СВО создало прецедент. Это вызвало беспокойство центральных банков.
Читайте также:
Мишустин раскрыл причину грядущего мирового продовольственного кризиса
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото
Верховный суд Нидерландов обязал передать Украине скифское золото
Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.
«Мы хранили золото в Лондоне, но теперь вернули его в свою страну, чтобы держать его активом-убежищем и обезопасить его», — сообщили в одном из центральных банков.
Читайте также:
Мишустин раскрыл причину грядущего мирового продовольственного кризиса
В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото
Верховный суд Нидерландов обязал передать Украине скифское золото
Мария Фирсова