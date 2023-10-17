Строительный 3D-принтер поможет создать здания и сооружения в Клину

Фото: Мининвест МО
В Клину будут создавать здания, сооружения и малые архитектурные формы с помощью строительного 3D-принтера. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Реализовать новый инвестпроект, основанный на технологиях 3D-моделирования, планирует в следующем году компания «Лабромед». Она более 20 лет занимает ведущие позиции на рынке лабораторной и медицинской мебели
Новое направление, которое осваивает «Лабромед», создание зданий и сооружений при помощи строительного 3D-принтера. Компания планирует закупить у ставропольской компании «Смарт билд» 10 промышленных роботов и обучить специалистов. Всё оборудование и программное обеспечение произведено и разработано в России.
Роботизированная установка может производить как строения уникальной архитектуры, так и типовые. Сначала в компьютере выбирается необходимая программа с чертежами. Затем в робот загружают песко-бетонную смесь, а потом начинает работу техника. При этом на стройплощадке будут трудиться всего три специалиста.
Инвестиции в проект составят 120 млн рублей. На предприятии создадут около 60 рабочих мест. Помимо внутреннего спроса, произведённая в Клину продукция пойдет на экспорт.
Первую роботизированную установку, одну из самых больших в России, уже установили на промплощадке предприятия. Сейчас принтер печатает двухэтажное здание центра по обучению специалистов для освоения новой профессии. «Смарт билд» обещает, что здание возведут за два месяца.
Читайте также:
Производство мучных кондитерских изделий в Подмосковье увеличили на 36%
Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%
Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ
Новое направление, которое осваивает «Лабромед», создание зданий и сооружений при помощи строительного 3D-принтера. Компания планирует закупить у ставропольской компании «Смарт билд» 10 промышленных роботов и обучить специалистов. Всё оборудование и программное обеспечение произведено и разработано в России.
Инвестиции в проект составят 120 млн рублей. На предприятии создадут около 60 рабочих мест. Помимо внутреннего спроса, произведённая в Клину продукция пойдет на экспорт.
Первую роботизированную установку, одну из самых больших в России, уже установили на промплощадке предприятия. Сейчас принтер печатает двухэтажное здание центра по обучению специалистов для освоения новой профессии. «Смарт билд» обещает, что здание возведут за два месяца.
Читайте также:
Производство мучных кондитерских изделий в Подмосковье увеличили на 36%
Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,3%
Солнечногорское мороженое будут поставлять в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ
Лора Луганская