Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

Московский Арбитражный суд отказался принимать заявление о банкротстве СПБ Биржи
27 ноября 2023, 20:23
Фото: istock / Nikolay Evsyukov

Фото: istock / Nikolay Evsyukov

Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. Там уточнили, что заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено.

«СПБ Биржа» подала заявление о признании организации банкротом утром 27 ноября. Имя заявителя неизвестно. Отмечается, что на фоне сообщений о банкротстве, акции компании упали практически на треть. Спустя немного времени представитель торговой площадки опроверг подачу документов и заявил, что никаких признаков банкротства нет.

Ранее редакция «Радио 1» рассказала, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

Читайте также:

«Не подавали никаких документов»: кто и зачем «обанкротил» петербургскую биржу

IT-специалист Симачёва: Легче всего перейти в IT математикам и экономистам
«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль

#суд
#компании
#заявление
#акции
#площадки
#биржа
Читайте нас в
Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
27 ноября 2023, 19:10

Фото: Мининвест МО

Индекс промышленного производства Московской области по итогам 10 месяцев 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе за это время вырос немного больше – на 15,1%», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, Московская область активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Так, предприятия сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%. Рост в 17% был зафиксирован в секторе производства электрооборудования.
 
Значительный рост показали предприятия, занятые в металлургии и производстве металлических изделий, компании по выпуску изделия из резины и пластмассы.

Читайте также:

Московская область представила свой бизнес во Вьетнаме

В Подмосковье в феврале заработает шинный центр для крупногабаритной техники

Грантовую поддержку получат более 400 молодых и социальных предпринимателей Подмосковья
#мининвест мо
#экономика
#промышленность
#производство
#индекс
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель
27 ноября 2023, 18:03

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают во второе воскресенье октября. Однако в муниципалитете его по традиции празднуют в конце ноября, когда завершены полевые работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одна из главных задач – вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В 2023 году в Волоколамском округе введено около 8 тыс га, что превышает прошлогодний результат в четыре раза. По этой работе округ занял первое место в Подмосковье», – заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский
В этом году планируется произвести на 5,7% молока больше, чем год назад. При этом доля его собственной переработки составляет 60%. Другая важная продукция – мясо. Его основной производитель в муниципалитете – ООО «Шульгино». В 2023 году там рассчитывают получить 535 тонн мяса и полностью переработать его на предприятии.

Производство зерновых культур возросло почти в 1,5 раза. Больше собрано картофеля и овощей. Все хозяйства полностью обеспечены кормами собственного производства.  Передовикам отрасли вручили награды областного профильного министерства, Мособлдумы, главы и администрации округа. 
В ФАПах Волоколамского округа Участники Рождественских чтений
Читайте также:

Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска

Школа актива Волоколамского округа собрала 120 участников «Движения Первых»

В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи
#волоколамск
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#земля
#праздник
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Аналитик Карпунин допустил скорое поднятие доллара выше 90 рублей
27 ноября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/IC

Начальник управления информационно-аналитического контента Василий Карпунин заявил, что возможно поднятие курса доллара выше 90 рублей в ближайшее время.
«В целом можно сказать, что период экстремальной волатильности валютного курса остался позади. В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85-95 рублей», — отметил в беседе с Газета.ру Карпунин.

Такая ситуация может произойти из-за завершения налогового периода, а также роста государственных расходов. При этом, по мнению эксперта, резкой девальвации уже нет, поскольку сейчас высокие ставки и обязательная продажа экспортерами части валютной выручки.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявлял, что спрос на валюту в России может вырасти.

Читайте также:

Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России

Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе

В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году
#доллар
#продажа
#цены
#спрос
#рубль
Читайте нас в
Путин: Запад недооценил российские банки, которые смогли пройти сложности
27 ноября 2023, 17:22

Фото: сайт Кремля

Президент России заявил, что страны Запада не думали, что банковский сектор России сможет справиться со всеми сложностями, отметив, что банк – это не кубышка, где лежат деньги, а часть экономики.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», - сказал Путин Костину.

Он отметил, что именно банковская сфера является отражением экономики страны в целом.

По словам Костина, банковский сектор готовился ко всем вариантам развития событий, однако российская экономика оказалась устойчивой. Сейчас в стране наблюдается экономический рост.

Путин также призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.

Читайте также:

Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться

Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
#деньги
#экономика
#вещи
#банк
#страны
#рост
#центробанк
#путин
Читайте нас в
Путин предупредил ЦБ о мягкости в денежно-кредитной политике
27 ноября 2023, 15:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Костин доложил главе государства, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ планирует скорректировать свою политику и сделать «кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», - ответил Путин.

Ранее стало известно, что власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все.

Читайте также:

Российские власти увеличат лимиты выдачи льготной ипотеки

Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
#экономика
#банки
#кредиты
#россияне
#путин
#цб
Читайте нас в
Экономист Беляев призвал не торопиться с ипотекой в 2023 году
27 ноября 2023, 15:34

Фото: IStock/Oleg Elkov

Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам, сообщили в Минфине. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все, добавил он в беседе с «Радио 1».
«Высокая ключевая ставка сдерживает развитие экономики, а значит, она сдерживает создание рабочих мест, увеличение зарплат, а значит, она сдерживает возможность людей обслуживать кредиты, даже по льготным ставкам. И при таком состоянии экономики, когда у неё есть серьёзные тормоза в виде высокой ключевой ставки, с одной стороны растут задолженности по кредиту, а с другой, население не в состоянии их обеспечивать. И тут вопрос не в кредитном пузыре, а в его возможностях», — отметил Беляев.
Экономист также подчеркнул, что вопрос ипотеки сугубо индивидуальный. Если человек способен погасить задолженность без больших потерь, то займ можно взять. Однако если при просчёте возникают хотя бы небольшие сложности, стоит подождать лучшего времени. Беляев также отметил, что многие экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки, что также негативно скажется на финансовых возможностях россиян.

Читайте также: 

Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки

На социальную ипотеку в Московской области в 2024 году направят 2 млрд рублей

В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
#кредиты
#ключевая ставка
#ипотека
#экономика
Читайте нас в
Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться
27 ноября 2023, 14:26

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

За последнюю неделю ноября некоторые позиции мяса птицы стали дешевле на 10%, а свинины — на 4%. Снижение оптовых цен происходит на фоне повышенного внимания регуляторов к этому рынку.
Кроме того, птицеводческие хозяйства, сдерживая рост цен, стремятся избежать экспортных ограничений, передает «Коммерсант». Эксперты предполагают сохранение отрицательной динамики оптовых цен по причине сокращения спроса со стороны переработчиков мяса.

В октябре после совещания под председательством Владимира Путина, на котором обсуждался рост цен на куриное мясо, министерство сельского хозяйства РФ анонсировало частичное ограничение экспорта этой продукции с 1 декабря 2023 года до 30  апреля 2024 года, а также ее беспошлинный ввоз в страну в следующем году в объеме до 160 тысяч тонн. Источник издания на рынке объясняет снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с ограничением экспорта, которое может происходить под влиянием регуляторов.

Читайте также:

Говядина может подорожать к Новому году ещё на 7-10%

ФАС инициировала антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца
#ограничение
#птицы
#мясо
#эксперты
#рост
#снижение
#рф
#цена
Читайте нас в
Лавров: России нужно думать, как не зависеть от «вывертов» Европы в экономике
27 ноября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», - прокомментировал ситуацию Лавров. 

При этом, ранее в Минтруде России рассказали, что уже к 2030 году минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум. Сообщается, что через шесть лет МРОТ будет в 1,3 раза больше, чем прожиточный минимум. При этом, МРОТ с начала 2024 года составит 19 242 руб.

Читайте также: 

Котяков: К 2030 году МРОТ в 1,3 раза превысит прожиточный минимум

Санкт-Петербургская биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве

Глава Минтранса Савельев: РФ из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолетов
#сергей лавров
#мид рф
#экономика
#европа
#россия
Читайте нас в
FT: Кофе и какао на европейских складах оказались под угрозой уничтожения
27 ноября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/Schwede-Photodesign

Огромные запасы кофе и какао, хранящиеся на складах в странах Евросоюза, возможно, придется уничтожить. Причина — вступление в силу нового закона, который начал действовать с июня нынешнего года.
Как напоминает издание The Financial Times, согласно новому закону, запрещается импорт и экспорт продукции, производство и реализация которых может вести к уничтожению лесов. Это касается, например, пальмового масла, говядины, какао, кофе, сои, а также производных продуктов, таких как мебель, шоколад и бумага, если они не прошли сертификацию в качестве происходящих из экологично управляемых регионов.

Кофе и какао, хранящиеся в странах Евросоюза во время переходного периода, могут не пройти проверку на соответствие нормам, и тогда их придется реализовывать за пределами ЕС или уничтожить. Около 70% всего какао в мире производится в Кот д'Ивуаре и Гане, где актуальны проблемы вырубки лесов и эксплуатации детского труда. Основные мировые производители кофе — Бразилия, Вьетнам и Индонезия, где также экологическая ситуация далека от благополучной.

Читайте также:

Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ

Минфин США подозревает около 100 кораблей в транспортировке нефти из РФ

Политолог Оленченко заявил о деградации ЕС при его расширении
#производство
#экспорт
#кофе
#шоколад
#бразилия
#импорт
#ес
Читайте нас в
Достижения.рф