SuperJob: IT-сектор — лидер по росту зарплат в России

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За 2023 год заработные платы в IT-отрасли выросли на 8,5%. Это больше, чем в других сферах, но меньше, чем в 2022 году, когда прирост заработков IT-специалистов составил 19,1%, и в 2021 году, когда он был равен 26,3%.
Авторы исследования отмечают, что в настоящее время нет предпосылок к снижению зарплат как в сфере IT-технологий, так и в других областях. В условиях рекордно низкой безработицы и дефицита рабочей силы денежная мотивация — ключевой фактор в борьбе за кадры.
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Александр Бойцов