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Член парламентского комитета ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, являющийся депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что Германия в три или четыре раза переплачивает за поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам», — подчеркнул парламентарий.Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank.
17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.
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