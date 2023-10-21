ТАСС: Германия втрое или вчетверо переплачивает за американский сжиженный газ

Член парламентского комитета ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, являющийся депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что Германия в три или четыре раза переплачивает за поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает ТАСС.