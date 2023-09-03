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ТАСС: Источники в ООН опровергли информацию о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT

03 сентября 2023, 05:58
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Подключение Россельхозбанка к международной системе расчётов SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется. Об этом 3 сентября пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН.
«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — подчеркнул собеседник агентства.

К тому же, по его словам, реализация даже этой идеи имеет немало трудностей: во-первых, ООН не может обеспечить подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT, не получив на это соответствующего согласия от Евросоюза и США, а во-вторых — техническая реализация даже в случае принятия такого решения займёт как минимум несколько месяцев.


Ранее турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что всемирная организация ради возобновления зерновой сделки может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.

В ближайшее время Россия отправит первую партию зерна в Африку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дальнейшие поставки могут совершаться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Напомним, что они совершаются для того, чтобы выполнить цели зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН. Сделка была завершена 18 июля, и Россия выступила против её возобновления из-за того, что западные страны забирали большую часть зерна себе, а не отсылали его в нуждающиеся страны, как обозначалось в договорённости.

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#россия
#турция
#оон
#банк
#зерновая сделка
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«Царьград»: США не могут отказаться от импорта российского урана
02 сентября 2023, 17:08

Фото: iStock/Jumbo2010

США не могут отказаться от закупок в России, о чём говорят увеличившиеся более чем в два раза поставки урана. Об этом сообщает «Царьград».
Россия признана мировым лидером по экспорту мирного атома. США осознали, что не смогут обойтись без закупок, поэтому вдвое увеличили импорт урана из России на фоне поддержки Украины и ведения антироссийской политики. 

Данные официальной статистики показывают, что импорт урана из России в США вырос более чем в 2,2 раза, по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас он составляет 416 тонн. 

Можно предположить, что США, видя нестабильное положение на рынке, решили запастись ресурсами впрок. 

Издание «Царьград» напомнило, что газета Bloomberg ранее назвала уран «грозным оружием Путина», поскольку оно ставит в зависимое от России положение США и Европу. 

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#сша
#россия
#поставки
#энергетика
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Anadolu: ООН может пойти на включение Россельхозбанка в SWIFT ради возобновления зерновой сделки
02 сентября 2023, 16:13

Фото: iStock/Aleksandr Bunin

ООН может снять часть ограничений с Россией ради возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Такое предложение предположительно включено в пакет, разработанный ООН и Турцией.

Уточняется, что всемирная организация может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.

Ожидается, что об этой теме будут разговаривать президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи, которая пройдёт в Сочи 4 сентября.

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#оон
#турция
#россия
#зерновая сделка
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Шольц: Ядерная энергетика для Германии закончилась
02 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/Wlad74

Тема использования атомной энергии не является болезненной для правящей в Германии коалиции, поскольку ядерная энергетика в стране закончилась и дальнейшее обсуждение этого вопроса не требуется. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, ядерная энергетика в стране больше не используется. На строительство новых АЭС потребовалось бы 15 лет, а каждая из них обошлась бы в 15-20 миллиардов евро, сказал канцлер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Шольц также напомнил, что в Германии после вывода АЭС из эксплуатации немедленно приступили к их демонтажу. 

Он также подтвердил курс правительства страны на расширение использования возобновляемых источников энергии. К 2030 году их долю в общем производстве электроэнергии в Германии планируется довести до 80%, уточнил Шольц. Решение о постепенном отказе от использования атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, бывшей тогда канцлером, с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

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#строительство
#евро
#энергетика
#курс
#аварии
#аэс
#шольц
#германия
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Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации
02 сентября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/inewsistock

В правительстве РФ состоялась стратегическая сессия по вопросам туризма. В числе мер по восстановлению потока иностранных туристов в страну рассматривались вопросы, связанные с упрощением порядка выдачи разрешений на рейсы зарубежных авиационных компаний и отказе от «правила паритета».
Заседание, на котором обсуждалась стратегия по развитию туризма и целевые показатели отрасли к 2030 году, провел председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин, передает «РБК». Предполагается, что к 2030 году количество туристических поездок по России, совершенных как гражданами страны, так и иностранцами, должно возрасти почти в два раза — до 140 миллионов в год. Предполагается, что около 16 миллионов из них будут совершены иностранными гражданами.

Эта цифра в пять раз больше, чем показатели, имеющиеся на сегодняшний день. По итогам прошлого года иностранцы совершили в Россию всего около трех миллионов турпоездок. Для сравнения, в допандемийном 2019 году нашу страну посетили 10 миллионов иностранных туристов.

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#иностранцы
#страны
#заседание
#михаил мишустин
#рф
#правительство
#туризм
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Подмосковный производитель упаковки запустил предприятие в индустриальном парке «Есипово»
01 сентября 2023, 22:26

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Есипово» запустили производство упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Выпуск стретч-пленки начала компания «Барса групп» в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал».
Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Производственную площадку размером 1,3 тыс кв м инвестор приобрёл с помощью госупрограммы «Промышленная ипотека». Компания получила льготный кредит на 65 млн рублей.
 
Предприятие выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании – десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое. 
 
Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области. 

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#мининвест мо
#инвестиции
#индустриальный парк
#производство
#есипово
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Экономист Юденков: Роль доллара в мировой экономике стабильно снижается
01 сентября 2023, 22:05

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. Об этом заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.
В беседе с изданием «Лента.ру» ученый отметил, что это может свидетельствовать о том, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу. По словам эксперта, все мировые валюты существуют примерно по сто лет. То, что время доллара подходит к концу, является объективным фактором. Ему на смену может прийти, например, юань, однако китайцы не слишком торопятся продвигаться в этом направлении.

Экономист также добавил, что сегодня доллар уже далеко не так устойчив, как ранее, поэтом вполне естественным шагом видится уход целого ряда мировых экономик в этой валюте. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия. Некоторые другие страны также начали производить расчеты в национальных валютах. Не добавляет устойчивости американской валюте и внушительный внешний долг США, сказал Юденков в заключение.

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#сша
#россия
#учёный
#доллар
#страны
#уход
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Экономист Холод объяснил необходимость высокой ключевой ставки
01 сентября 2023, 20:30

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что высокая ключевая ставка способна сдержать инфляцию и ослабление рубля.
«Повышение ключевой ставки делается для того, чтобы ограничить приток рублей от эмиссионного центра. Так создается недостаток рублей по отношению ко всему тому, чему они противостоят: валютам и товарам. Высокая учетная ставка более или менее сдерживает инфляцию и рост курса валют. Таким путём происходит балансировка спроса и предложения на рынке рублей», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

При этом, по его мнению, сейчас следует сохранить тот уровень ключевой ставки, который есть, поскольку курсы валют более или менее стабилизировались, а взрывов инфляции не наблюдается.

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#россия
#центробанк
#ставка
#экономика
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Россиянам рассказали, как правильно вести финансовый учёт
Финансовый советник Родин: Надо контролировать свои расходы
01 сентября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Финансовый советник Алексей Родин назвал методы ведения финансового учёта, отметив, что в первую очередь необходимо научиться контролировать свои расходы.
Он отметил, что вести свои финансовые расходы могут помочь мобильные приложения и приложения банков, учёт в таблицах Excel, а также обычный учёт «в тетрадке».

Следующим шагом является оптимизация расходов. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Родин, необходимо проанализировать свои расходы и исключить те, которые не являются обязательными.

Кроме того, можно составить подробный план трат на следующий месяц, поставив при этом ограничения на определённые суммы или по каким-либо категориям товаров.

Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят прийти к финансовой независимости, сформировав капитал на будущее.

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#будущее
#расходы
#план
#финансы
#экономика
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Доцент Белянчикова: Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будут реже выдавать кредиты
01 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/prim91

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%.
Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.

«Прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заёмщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Белянчикова.

Специалист добавила, что подобные меры способствуют повышению устойчивости банковских структур.

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#банки
#меры
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#заём
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