ТАСС: Источники в ООН опровергли информацию о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT

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Подключение Россельхозбанка к международной системе расчётов SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется. Об этом 3 сентября пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН.
«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — подчеркнул собеседник агентства.К тому же, по его словам, реализация даже этой идеи имеет немало трудностей: во-первых, ООН не может обеспечить подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT, не получив на это соответствующего согласия от Евросоюза и США, а во-вторых — техническая реализация даже в случае принятия такого решения займёт как минимум несколько месяцев.
В ближайшее время Россия отправит первую партию зерна в Африку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дальнейшие поставки могут совершаться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Напомним, что они совершаются для того, чтобы выполнить цели зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН. Сделка была завершена 18 июля, и Россия выступила против её возобновления из-за того, что западные страны забирали большую часть зерна себе, а не отсылали его в нуждающиеся страны, как обозначалось в договорённости.
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