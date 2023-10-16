ТАСС: Республика Сербская планирует подписать договор о поставках газа из России

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Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках российского газа ещё до конца 2023 года. Такое заявление в беседе с газетой «Известия» сделал премьер республики Радован Вишкович.
«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из России до конца этого года. <...> у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал премьер республики.Вишкович отметил, что подтверждение этого намерения он получил на встрече с российским вице-премьером Александром Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома».
Республика Сербская – одно из двух государственных образований в составе Боснии и Герцеговины. Республика расположена на севере и востоке страны. Её столица – Баня-Лука.
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