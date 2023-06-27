ТАСС: В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей

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Авторы законопроекта уверены, что он окажет благотворное влияние на экономику страны
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, чей ежемесячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.
Авторы законопроекта предлагают изменить статью 217 Налогового кодекса России и установить для россиян с вышеуказанным доходом нулевую ставку НДФЛ. Это, как считают разработчики, позволит им увеличить свой семейный бюджет и укрепить финансовое благополучие, что в конечном итоге благотворно отразится на российской экономике.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому, размер НДФЛ для сотрудников российских компаний, ведущих деятельность за пределами РФ, составит 13-15%.
Авторы законопроекта предлагают изменить статью 217 Налогового кодекса России и установить для россиян с вышеуказанным доходом нулевую ставку НДФЛ. Это, как считают разработчики, позволит им увеличить свой семейный бюджет и укрепить финансовое благополучие, что в конечном итоге благотворно отразится на российской экономике.
Артем Путинцев