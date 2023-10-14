«Татнефть» вложит более 90 миллиардов рублей в строительство завода ТФК

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Российская нефтяная компания «Татнефть» направит на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своём нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО» 91,2 миллиарда рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Татарстана.
Отмечается, что инвестиционный совет Татарстана одобрил проект «Татнефти» в ходе заседания в пятницу, 13 октября.
Терефталевую кислоту планируется поставлять для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж. Кроме того, завод будет выпускать эфирно-альдегидную фракцию и биоэтанол.
Проект планируется реализовать в течение десяти лет.
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Терефталевую кислоту планируется поставлять для нужд АО «Экопэт», на внутренний рынок и за рубеж. Кроме того, завод будет выпускать эфирно-альдегидную фракцию и биоэтанол.
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Диана Аванесян