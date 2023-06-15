The Financial Times: Россия планирует национализировать активы западных компаний

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По данным статьи, на прошлой неделе в России подготовили указ, который позволяет приобретать западные активы по низким ценам. Также в материале сообщается, что российские власти обсуждают меры полной национализации.
Указ также устанавливает требование, которое заключается в том, что все частные покупатели западных активов должны находиться в Российской Федерации и исключать всех иностранных держателей акций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил FT, что западных инвесторов и компании в России «более чем приветствуют», но многие прекратили платить зарплату сотрудникам или покинули Россию с огромными потерями.
Ранее Песков сообщил, что идея приватизации всегда на повестке дня и широко поддерживается в правительстве. По его мнению, данный вопрос находится в правительстве на повестке дня и широко обсуждается. Спикер Кремля отметил, что в рамках ее проведения важно не допустить раздачу государственного добра за бесценок. Он также обратил внимание на то, что госпредприятия, которые перейдут в руки частников, должны будут становится более эффективными и прибыльными. Песков также подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест.