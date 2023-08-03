«Тинькофф» выявил крупную финансовую пирамиду

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Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. Об этом сообщили в организации.
Сообщается, что финансовая пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком, пользователям поступало предложение оформлять кредитные карты «для заработка». Организаторы пирамиды в своем письме сообщали, что организация работает в рекламной индустрии. Чтобы попасть в нее, необходимо было получить приглашение от действующего участника, после 3 дней пробного периода, нужно внести депозит в размере 120-40000 электронных долларов.
После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.
Ранее Банк России на своем сайте привел несколько параметров, которые помогают распознать финансовую пирамиду.
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Екатерина Коршунова