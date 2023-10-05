Топливо в России подешевеет: в ФАС придумали, как остановить рост цен на бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо. Прежде биржевые цены на бензин в России снизились после запрета на его экспорт, однако розница изменений не ощутила. Редакция «Радио 1» расскажет, для чего был введен запрет экспорта топлива и почему эта мера не помогла снизить стоимость бензина в рознице.
Экспорт бензина из России
В России наблюдался длительный период роста цен на нефтепродукты в опте и рознице. В связи с увеличением стоимости топлива, наблюдался его дефицит, что создавало угрозу проведения полевых работ из-за нехватки горюче-смазочных материалов в некоторых регионах страны.
Путин о ценах на бензин
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства подтвердил рост цен на топливо, несмотря на принятые меры. Глава государства потребовал разобраться с ценами на бензин и указал на необходимость оперативного решения вопроса.
«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен» - подчеркнул президент.
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Цены на бензин в регионах
29.09.2023 года ФАС возбудила антимонопольные дела о завышении цен на бензин в отношении ряда АЗС регионов. В ведомстве уточнили, что компании создавали искусственное завышение цен на топливо. Проверка проведена в отношении компаний из Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Белгородской области, Дагестана.
Причины роста цен на бензин в России
Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов назвал причины дефицита бензина в России. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1». По его словам, Россия не была готова к экспорту топлива на восток. Железнодорожная инфраструктура России столкнулась с перераспределением потоков, что создало определенные сложности. Раньше основные потоки шли в европейском направлении, а сейчас это южное и восточное направление, пояснил эксперт.
«Если раньше топливо, купленное на бирже, шло в течение двух недель или месяца, то теперь это на это уходит два месяца», - заявил Баженов.
Он также сообщил, что введённые ограничения на экспорт топлива выполнили свою роль, а рост цен на бирже – временный лаг. По словам Баженова, цены в регионах остаются прежними, потому что партии бензина были закуплены по прежней, завышенной цене. Для выравнивания стоимости топлива и стабилизации рынка нужно время.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил обстановку на рынке топлива в регионах. Он отметил, что цены, в общем, незначительно снизились, но для уменьшения розничной стоимости топлива необходимо продолжать урегулирование в опте.
ФАС потребовала снизить цены на топливо
В связи с сохранением завышенных цен на топливо, ФАС направила частным АЗС и нефтяным компаниям требования о необходимости снизить стоимость бензина с учетом биржевых цен на нефтепродукты. В пресс-службе ведомства сообщили, что в случае игнорирования требований организациями, они будут привлечены к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
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