Торги иностранными бумагами на СПБ бирже остановили на 7 рабочих дней

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Торги иностранными ценными бумагами на СПБ бирже приостановили, чтобы провести комплаенс-процедуры. Они займут не менее 7 рабочих дней.
Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка решила приостановить торги иностранными бумагами.
Об итогах комплаенс-процедур сообщат.
Ранее Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов. В случае конфискации российских активов, другие страны захотят обезопасить себя от такого же исхода, что негативно скажется на западной экономике. Об этом сообщает издание Financial Times.
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«СПБ биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней», - сообщают представители биржи.
Ранее Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов. В случае конфискации российских активов, другие страны захотят обезопасить себя от такого же исхода, что негативно скажется на западной экономике. Об этом сообщает издание Financial Times.
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Мария Фирсова