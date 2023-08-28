Товарооборот между Россией и Индией вырос в три раза

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По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза - до $33,5 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
Импорт Индией товаров из РФ вырос в три раза — до $31,5 млрд. Отмечается, что основной статьей закупок стали нефть и нефтепродукты. Кроме того, в 1,4 раза вырос импорт российских удобрений — до $1,3 млрд, и алмазов — на 35%, до $616 млн.
Поставки в Россию продукции из Индии увеличились в 1,7 раза — до $1,9 млрд, при этом главное позицией экспорта остаются лекарственные препараты. Также выросли поставки табака — в 3 раза, и ракообразных — в 2,4 раза.
В итоге торговый дефицит Индии с Российской Федерацией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с аналогичными показателями 2022 года — до $29,6 млрд.
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Поставки в Россию продукции из Индии увеличились в 1,7 раза — до $1,9 млрд, при этом главное позицией экспорта остаются лекарственные препараты. Также выросли поставки табака — в 3 раза, и ракообразных — в 2,4 раза.
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Диана Аванесян