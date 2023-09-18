Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума

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Объем взаимной торговли России и США снизился в 11 раз и достиг показателя 277 миллионов долларов. Это абсолютный минимум с февраля 2022 года, когда начали вводиться жесткие антироссийские санкции.
Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Единственной компанией в мире, которая занимается коммерческой реализацией типа урана с уровнем обогащения до 20%, является внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX).
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Александр Бойцов