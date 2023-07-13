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Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента

13 июля 2023, 08:21

Фото: iStock/btgbtg

Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, поставки из Китая в Россию выросли на 78,1% по сравнению с прошлым годом.

Товарооборот между странами составил около 114,5 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия за отчетный период ввезла в КНР товары на сумму 62,2 миллиарда долларов.


Ранее сообщалось, что в рамках развития двусторонних отношений между странами, Китай предоставит российским туристам безвизовый режим. Об этом сообщил уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ. Нововведения будут доступны для россиян уже в текущем году.

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#Россия
#Китай
#товарооборот
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Банкир Тосунян: Банки не разорятся с новым законом о возврате похищенных денег
12 июля 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян объяснил, что с принятием нового закона о возврате в течение 30 дней похищенный мошенниками средств со счетов граждан без их ведома не разорит банки.
«Банки, конечно, не разорятся. Если бы из-за мошеннических схем банки разорялись, значит, качество контроля за безопасностью там крайне низкое», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.

При этом, по мнению специалиста, надо конкретно различать мошеннические действия, в том числе и сговор клиента банка с мошенниками, а также перевод людьми денег по ошибке и действительно мошеннические действия, совершённые без ведома клиента при плохой проверке и безопасности со стороны банка.

«Теперь, если клиент заведомо не совершал никаких действий, в том числе ошибочных, то ответственность лежит на банке. Потому что система безопасности не выявила мошенников», — добавил Тосунян.

При этом, он подчеркнул, что новый закон не освобождает клиента от самостоятельного контроля за движением денежных средств.

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#банк
#экономика
#безопасность
#мошенники
#закон
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Депутат Нилов: «Цифровой рубль — это уже данность»
12 июля 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что введение цифрового рубля — позитивный шаг для модернизации российской экономики, и опасаться этого не нужно.
«Надо двигаться в ногу со временем. Хотим мы этого или не хотим, цифровой рубль — это уже данность. Есть ряд опасений, связанных со введением цифрового рубля, но мы считаем, что это новые формы, которые будут позитивно влиять на экономические и социальные процессы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

А для того, чтобы нивелировать опасения населения по поводу введения цифрового рубля, населению необходимо чётко и ясно разъяснять подробности функционирования нового вида рубля.

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#экономика
#рубль
#цифровизация
#технологии
#валюта
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Для использования цифрового рубля россияне должны будут зарегистрироваться в госсистеме
12 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/iNueng

Россияне должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы расплачиваться цифровым рублём. Такая информация размещена в проекте положения Банка России, которое устанавливает правила работы платформы цифрового рубля. Об этом сообщает РБК.
ЕСИА позволит клиенту получить государственные услуги в электронном виде, в том числе через портал «Госуслуг». В положении говорится, что после регистрации в системе клиент должен обратиться в МФЦ, где ему выдадут электронную подпись, которую он будет использовать для получения государственных и муниципальных услуг. Она представляет собой логин и пароль или код из СМС, которые необходимы для подтверждения совершения операции.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении в оборот цифрового рубля. ЦБ планирует начать его тестирование в августе.

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#цифровойрубль
#экономика
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Российская таможня может начать конфисковывать вывезенные из Армении и Киргизии иномарки
12 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto/Garsya

Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала отслеживать иномарки, ввезенные из Армении и Киргизии. Фиксируются случаи махинаций с занижением стоимости автомобилей, поступающих в страну в рамках «серого» и параллельного импорта.
Чаще всего такие ситуации возникают при растаможивании машин, привозимых из Армении и Киргизии, передает сетевое издание «Газета.ру». Сотрудники ФТС предупреждают, что недобросовестные продавцы-импортеры обязаны будут доплатить разницу с заниженной таможенной ставкой. В противном случае, как отмечают юристы, у покупателей-физических лиц могут изъять машины. А юридические лица получат штраф в размере двойной стоимости ввозимого автомобиля.

Основатель компании, специализирующейся на доставке машин из Южной Кореи, Японии и Европы, Юрия Рогова, для того, чтобы минимизировать таможенный платеж, нечестные продавцы могут занижать стоимость автомобиля в три раза. И «чемпионом» по занижению цены является Киргизия. Такая же схема используется в Армении, реже — в других странах Европейско-Азиатского экономического союза.

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#еаэс
#автомобиль
#таможня
#стоимость
#автомобиль
#занижение
#платеж
#киргизия
#армения
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Аналитики предупредили о скором повышении цен на лекарства
12 июля 2023, 13:06

Фото: iStock/MJ_Prototype

Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. Это приведёт к подорожанию лекарств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По итогам января-мая 2023 года ряд лекарств подорожал на 40-100% по сравнению с прошлым годом. Такая динамика наблюдается в связи с трудностями приобретения препаратов через посредников и ослаблением курса рубля. 

Аналитики заявили, что через несколько месяцев ожидается рост стоимости лекарств. Примерно 80-85% препаратов, продающихся в России, производятся из субстанций иностранного производства. В прошлом году их импорт вырос на 50%, достигнув 25,3 млн кг, следует из статистики DSM Group.  

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#медицина
#экономика
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Всё, что нужно знать о цифровом рубле
12 июля 2023, 12:03

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Во вторник, 11 июля, Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Что это за валюта и как ей пользоваться рассказали в «Российской газете».
Цифровой рубль – это третья форма российской валюты, наряду с наличными и безналичными. Он будет выпускаться Банком России. Проводить операции с применением цифрового рубля и копить суммы в этой валюте можно будет в специальном цифровом кошельке, который откроется на платформе Центробанка.

Использование цифрового рубля не обязательно, но, если клиенту поступят электронные деньги, их можно будет перенести на свою банковскую карту или снять в виде наличных. По такому же принципу будет работать и обратный обмен.

Не стоит путать цифровой рубль и криптовалюту, это совершенно разные понятия. У криптовалюты нет единого центра, который несёт обязательства, а у цифрового рубля эти функции выполняет Банк России. 
 
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#рубль
#экономика
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Экспорт российской нефти достиг минимума с февраля
12 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Diy13

На прошлой неделе экспорт российской нефти сократился более чем на миллион баррелей, по сравнению с показателями предыдущих периодов. Он упал до значения 2,86 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.
Основной объём падения пришёлся на западные порты. Но на этот раз проблемы возникли не из-за ремонта, как это было две недели назад.

Сложившаяся ситуация не сказалась на Европе из-за малого количества покупателей, но повлияла на азиатский рынок.

Такое движение наблюдается в связи с обещаниями российских властей с августа сократить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Идею поддержала 
Саудовская Аравия, основной партнёр России по ОПЕК+. В правительстве страны посчитали, что такой подход более эффективен, чем сокращение добычи, о чём в марте сообщили в России.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в июне сократились до минимума с февраля. Подводя итоги первого полугодия, Минфин заявило, что падение доходов составило 47%, по сравнению с прошлым годом.
 
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#Россия
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили
12 июля 2023, 05:58

Фото: iStock/AlexRaths

Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Об этом пишет во вторник РБК со ссылкой на проект поправок к Налоговому кодексу. Документ сейчас готовится ко второму чтению, сообщает издание.
При этом повышенная индексация не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов, а также мотоциклов, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки поправок в действующее налоговое законодательство.

Предложение Минфина связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — ведь только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.

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#Минфин
#акцизы
#табак
#алкоголь
#автомобили
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ЦБ РФ: Платежный баланс России впервые за последние три года ушел в минус
12 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Платежный баланс России показал отрицательное значение впервые с августа 2020 года., достигнув цифры в минус $1,4 млрд. Об этом сообщают представители Центробанка РФ.
Платежный баланс — это соотношение суммы платежей, произведенных и непроизведенных РФ за границей в течение того или иного периода, и поступивших в Россию в течение того же самого отрезка времени.

Все последние годы, несмотря на специальную военную операцию, экономические трудности, санкции, пандемию коронавируса и т.д., он оставался положительным. Сейчас же, указали эксперты ЦБ, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне —минус $1,4 млрд.

Как объясняет регулятор, одной из причин минусового сальдо платежного баланса в июне 2023 года является сезонный фактор, а именно сокращение торгового баланса товаров/услуг. Также это может быть связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта, пишет Lenta.ru.

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#ЦБ РФ
#платежный баланс
#сальдо
#экономика
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