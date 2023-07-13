Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента

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Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, поставки из Китая в Россию выросли на 78,1% по сравнению с прошлым годом.
Товарооборот между странами составил около 114,5 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия за отчетный период ввезла в КНР товары на сумму 62,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в рамках развития двусторонних отношений между странами, Китай предоставит российским туристам безвизовый режим. Об этом сообщил уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ. Нововведения будут доступны для россиян уже в текущем году.
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Товарооборот между странами составил около 114,5 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия за отчетный период ввезла в КНР товары на сумму 62,2 миллиарда долларов.
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Анастасия Крестьянова