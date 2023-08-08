Товарооборот США и Китая с января упал на 15,4%

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Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев с начала 2023 года снизился на 15,4% в годовом выражении и теперь составляет 381,514 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных, предоставленных главным таможенным управлением КНР.
В сообщении говорится, что экспорт из Китая в США с января по июль текущего года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов. При этом Штаты в Китай товаров на 99,859 миллиарда. Эта сумма меньше на 4,7%, чем за то же время 2022 года. Однако это не помешало США оставаться в тройке основных партнеров Китая.
Также уточняется, что в июле уровень товарооборота между КНР и США составил 54,322 миллиарда долларов.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. По его словам, КНР будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.
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Также уточняется, что в июле уровень товарооборота между КНР и США составил 54,322 миллиарда долларов.
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Элина Позднякова