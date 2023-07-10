«Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

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Банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.
Закрытие сделки по продаже запланировано на третий квартал текущего года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Отмечается, что аукционные торги подтвердили высокую заинтересованность инвесторов к активу. По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, руководство банка довольно результатами торгов. 90,01% акций АО «Точка», были проданы за 41,5 млрд рублей.
Соколов подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с «Точкой» и усилению бизнес-структуры с организацией, цена активов существенно возросла и была выгодно продана.
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Отмечается, что аукционные торги подтвердили высокую заинтересованность инвесторов к активу. По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, руководство банка довольно результатами торгов. 90,01% акций АО «Точка», были проданы за 41,5 млрд рублей.
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Анастасия Крестьянова