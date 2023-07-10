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«Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

10 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/blinow61

Банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.
Закрытие сделки по продаже запланировано на третий квартал текущего года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что аукционные торги подтвердили высокую заинтересованность инвесторов к активу. По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, руководство банка довольно результатами торгов. 90,01% акций АО «Точка», были проданы за 41,5 млрд рублей.


Соколов подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с «Точкой» и усилению бизнес-структуры с организацией, цена активов существенно возросла и была выгодно продана.

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#банк
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Аналитик Чернов заявил о росте мировых цен на золото в будущем
10 июля 2023, 15:07

Фото: istockphoto.com/yilmazsavaskandag

Аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
«Прецедент с российскими золотовалютными резервами вынуждает мировые ЦБ пересматривать свои стратегии по размещению и хранению ЗВР, а это приводит к снижению мирового спроса на американские доллары, евро и фунты стерлингов и увеличению спроса на золото. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведёт к росту мировых цен на золото», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

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#экономика
#золото
#цена
#спрос
#мир
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Воробьёв: в этом году в Подмосковье реализуют 50 проектов импортозамещения
10 июля 2023, 14:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году будет реализовано 50 проектов импортозамещения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге.
По словам главы региона, сейчас при поддержке Минпромторга в Подмосковье реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Это позволит создать 16,5 тыс рабочих мест.
«В прошлом году мы открыли 21 предприятие, а в этом планируем 50. Фонд региональной промышленности позволяет брать дешёвые деньги под 1-3%, максимум под 5%, а если это импортозамещение – под 1% годовых. И это здорово стимулирует приход бизнеса. Когда готова площадка, есть дешёвые деньги, то проект реализуется успешно», – отметил Воробьёв.  
Некоторые проекты направлены на создание предприятий, которые будут производить приоритетную продукцию. Это такие сферы, как транспортное машиностроение (Коломенский завод, «Метровагонмаш» в Мытищах, «ДМЗ» и «Тонар» в Орехово-Зуеве); химическая промышленность («Щёлково Агрохим»); композиционные материалы («Итекма» в Подольске); авиационная техника («Промтех-Дубна»); медицинская и фармацевтическая промышленность («Хайдженик» в Ленинском округе и «НПО Петровакс Фарм» в Подольске).

На базе Коломенского завода будет реализован большой федеральный мегапроект – разработка и производство дизель-генераторов для железной дороги, судостроения, энергетики и карьерной техники. Ключевыми заказчиками станут РЖД, «БелАЗ», ОСК, «Росатом», Минобороны России. Выпуск планируется начать с конца будущего года.  

Объём инвестиций в проект составит 24,6 млрд рублей. На предприятии планируют создать 750 рабочих мест. С Коломенским колледжем подписано соглашение о подготовке кадров для завода. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Московская область впервые поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#импортозамещение
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Иванов вручил ключи от квартир 28 переселенцам из аварийного жилья в Больших Вязёмах
10 июля 2023, 14:28

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Жильцы аварийного дома №5 по улице Институт в Больших Вязёмах переехали в новый жилой комплекс «Высокие Жаворонки». Ключи от квартир переселенцам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В 2021 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Переселению подлежала 61 семья из 175 человек. Администрация муниципалитета постаралась сделать всё в кратчайшие сроки. Дом оперативно включили в государственную программу Московской области. Благодаря этому в 2023 году из регионального бюджета на переселение выделили 189 млн рублей. Ещё 234 млн предоставил бюджет Одинцовского округа. 
 
Квартиры приобрели в ЖК «Высокие Жаворонки». Переселенцам без доплаты предоставили равнозначное по количеству комнат жильё. В помещениях была выполнена отделка, установлены стеклопакеты, батареи, электрооборудование и сантехника. На пол уложен ламинат, а стены обклеены качественными обоями. Жильё оборудовано счётчиками, домофонами и пожарной сигнализацией.
«Все квартиры отремонтированы и готовы к заселению. По размеру они больше тех, что у вас были. Вам осталось только обставить их мебелью, перевезти вещи и начинать жить. Новая квартира – это новый этап жизни. Пусть он приносит вам только радость, счастье и благополучие», – обратился Иванов к жильцам. 
Главу Одинцовского округа пригласила в гости в двухкомнатную квартиру семья Безбородовых. В доме на улице Институт у них была двушка площадью чуть больше 46 кв м. Площадь новой квартиры – 65,2 «квадрата». Мама собственника Татьяна Безбородова сердечно поблагодарила Иванова.
«Посмотрите, какая большая кухня! Раньше нам даже кушать приходилось по очереди, такая была теснота. Будем здесь готовить с внуками блинчики, пироги, тортики. Готовить я люблю», – поделилась Татьяна Степановна. 
В случаях, когда собственник изъявляет желание, ему вместо новой квартиры предоставляется выкупная стоимость жилья. Пять собственников, проживавших в доме на улице Институт, решили пойти по этому пути и уже получили денежные выплаты. 

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#Московская область
#Подмосковье
#ветхое жильё
#Одинцово
#переселенцы
#Большие Вязёмы
#Андрей Иванов
#квартиры
#ЖК
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Воробьёв объяснил показатели Подмосковья в рейтинге эффективности реализации промышленной политики
10 июля 2023, 13:54

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Показатель рейтинга эффективности реализации промышленной политики в России, где Московская область впервые заняла второе место, – во многом результат плодотворного сотрудничества с Минпромторгом, а также с зампредом правительства – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, присутствовавший на оглашении рейтинга.
«Ваша вовлечённость, Денис Валентинович, а также всей команды позволяет решать важные задачи. Пример – Фонд развития промышленности. Мы получили из него 32 млрд рублей и реализуем сейчас 33 проекта. Вторая тема – промышленная ипотека, «Подмосковье индастриал». Это то, что мы также сделали вместе. Такие примеры нацеливают на дальнейшее развитие и рост, который нам сейчас крайне необходим», – сказал губернатор.
Рейтинг ежегодно составляет Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России. Его итоги объявили на Международной промышленной выставке «Иннопром 2023» в Екатеринбурге. В прошлом году Подмосковье было на третьей строчке, в 2021-м – на четвёртой.
 
Рейтинг рассчитывают по 38 показателям, разделённым на пять блоков. В двух из них Московская область показала высокие результаты: второе место в категории «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», третье – в категории «Деловая активность региона. Молодёжная политика. Промышленный туризм».
«Для нас презентация результатов рейтинга – не только способ определить лучших в реализации промышленной политики, но и возможность отметить наиболее результативные практики и подходы. Дальше они могут стать основой в разработке новых, общих, системных и отраслевых мер поддержки, – подчеркнул Мантуров. 
В Московской области – более 1,3 тыс крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. На них заняты свыше 480 тыс человек.

Согласно последним данным Росстата за январь-май, темпы промышленного производства в Подмосковье прибавили 11,6%, тогда как в России – 1,8%. Рост показали металлургическое производство, производство транспортных средств и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. 
«Мы в лидерах, это приятно. Здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. Индекс за пять месяцев составил 11,6%. Это особенно важно в сегодняшних условиях. Серьёзным вызовом является экспортный потенциал. Мы считаем важным сделать экспорт более понятным, доступным нашим предприятиям – как большим, так и малым. Есть набор инструментов, в том числе, вопросы логистики, комплектование товаров, их отправка за рубеж в дружественные страны. И этим мы намерены очень серьёзно заниматься в ближайшее время», – отметил Воробьёв. 
При поддержке Минпромторга в Подмосковье сейчас реализуется 151 проект импортозамещения с объёмом инвестиций 136 млрд рублей. Будет создано 16,5 тыс рабочих мест.
 
Подмосковье – первый регион России, где стартовала новая мера поддержки – промышленная ипотека. Её механизм был предложен правительством Московской области и поддержан президентом. Изначально эта мера позволяла инвесторам получить льготный кредит на приобретение готовых производственных площадей – до 500 млн рублей под 3-5% годовых на 7 лет. Со временем механизм был расширен. По новым условиям средства промипотеки можно направить не только на покупку готового здания, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию объекта. Сегодня уже восемь компаний получили в Подмосковье кредиты по «Промышленной ипотеке». Их общая сумма превысила 1,6 млрд рублей – это десятая часть от всего объёма в стране. 
 
Также активно развивается формат промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал». Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Три таких проекта уже реализовано в Подольске и Солнечногорске, пять строятся, и 14 – в проработке.
 
Все областные меры поддержки в Подмосковье переведены в электронный вид и доступны на региональном инвестиционном портале. 
 
Международная промышленная выставка «Инопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. В этом году её проводят 10-13 июля. Программа включает более 100 мероприятий.

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#Минпромторг РФ
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#рейтинг
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Французский производитель электрооборудования Legrand нашёл покупателя в России
10 июля 2023, 13:10

Фото: istockphoto/KangeStudio

Заводы французской компании Legrand купит российская электротехническая компания IEK.
Legrand заявила об уходе из России 25 января, но 3 завода компании продолжали работать. В мае Legrand подала документы в Минпромторг о продаже своего бизнеса на территории России.
 
Baza пишет, что бизнес приобретёт российский холдинг IEK. Новый владелец бизнеса проведёт ребрендинг. Сообщается, что у предприятий нет проблем с комплектующими: несмотря на санкции, компания успела заказать их в Европе с запасом на год и наладила работу с Китаем.
 
Legrand производит электрооборудование: розетки, удлинители, кабели, зарядные устройства, оборудование для домофонов и другое.
 
В России компания начала работать в начале девяностых, но в этом году решила покинуть страну из-за «операционных трудностей и неопределённости».

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#Legrand
#IEK
#Россия
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Депутат Бессараб оценила возможность увеличения МРОТ в два раза к 2030 году
10 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023 годом. Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Радио 1» на самом ли деле получится увеличить МРОТ в несколько раз к 2030 году.
Бессараб отметила, что МРОТ достаточно долгое время был на уровне величины прожиточного минимума. 

«Сейчас МРОТ наконец-то смог оторваться от прожиточного минимума, что дает определенную уверенность в том, что к 2030 году действительно он может вырасти в 2 раза», — сообщила депутат.

Она также напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. Это то существенное повышение, которое должно подтолкнуть покупательскую способность и изменить ситуацию по доходам населения. 

«Невозможно поднять базовую тарифную ставку не изменив при этом всю систему оплаты труда, поэтому это коснется более чем 5 миллионов россиян», — заявила Бессараб.

Депутат также выразила уверенность в том, что по 2030 году это действительно объективно выполнимые планы.

Бессараб считает, что к 2030 году вопрос по увеличению МРОТ будет решен. 

«В любом случае у нас ВВП продолжает расти и меняться. Развитие экономики дает уверенность в том, что все средства будут найдены», — отметила депутат.

Бессараб добавила, что заявление президента по поводу повышения МРОТ впервые было сделано в период оглашения послания Федеральному собранию РФ. 

«Каждая строка в послании в обязательном порядке просчитывается финансовым блоком правительства, поэтому конечно средства на это найдутся», — сказала Светлана Бессараб.

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#МРОТ
#экономика
#увеличение
#Минтруд
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Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах
10 июля 2023, 12:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. 
 
«Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из Правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге – на международной промышленной выставке «Иннопром». Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге. Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что промышленность всегда играла для Подмосковья ключевую роль. 
«В этой отрасли заняты более 480 тыс человек. Ежегодно мы прибавляем по 10-12% в индексе промышленного производства. По данным Росстата, за январь-май 2023 года у нас +11,6%», – уточнил Воробьёв.  
Первое место в рейтинге заняла Москва, тройку сильнейших дополнила Республика Башкортостан. 
 
Рейтинг формируют, оценивая ряд показателей. Среди них – темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также адресная и эффективная поддержка региональных властей. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#рейтинг
#Минпромторг МО
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В Коломне наладили производство растительных масел по старинной технологии
10 июля 2023, 10:53

Фото: Минсельхозпрод МО

Расположенное в Коломне предприятие Sova oil наладило изготовление сыродавленных масел из орехов и семян на дубовом прессе. В год компания выпускает около 6 тыс бутылок масла, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Масла изготавливаются методом холодного отжима без температурного воздействия и соприкосновения с металлом. Семена или орехи укладывают в льняной мешок и помещают под дубовый пресс. Технология без химического и термического воздействия позволяет сохранить все полезные свойства продукта и сделать его стопроцентно натуральным. Процесс изготовления достаточно затратен: из килограмма льняных семян получается 120-150 г масла», – говорится в сообщении. 
В линейке продуктов – масла штирийской тыквы, арахиса, льна, чёрного тмина, грецкого ореха, кунжута, конопли, фундука и абрикосовой косточки.
Такие масла добавляют блюдам необычный аромат и яркий вкус, оказывают профилактическое действие на организм. 
 
В планах предприятия – удвоить объёмы выпуска продукции и запустить производство новых продуктов: липовой матчи и ореховой муки.
 
Для тех, кто интересуется изготовлением сыродавленных масел, предприятие проводит «Соватуры» – экскурсии на производство.
 
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#Минсельхозпрод МО
#Коломна
#масло
#рецепты
#Московская область
#Подмосковье
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Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России
10 июля 2023, 10:21

Фото:istockphoto/Rost-9D

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ.
Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.

Замораживание Западом половины золотовалютных резервов РФ в $640 млрд в 2022 году в ответ на начало СВО создало прецедент. Это вызвало беспокойство центральных банков. 

«Мы хранили золото в Лондоне, но теперь вернули его в свою страну, чтобы держать его активом-убежищем и обезопасить его», — сообщили в одном из центральных банков.

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#золото
#банк
#санкции
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