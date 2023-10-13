Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября

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Требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. Об этом сообщили в кабинете министров Российской Федерации.
Большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже устоявшиеся и отработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет заметную поддержку национальной валюте.
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Александр Бойцов