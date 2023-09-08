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Трейдер Блинов допустил снижение доллара до 60 рублей в 2024 году

08 сентября 2023, 20:41
Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Старший трейдер отдела фондового рынка Роман Блинов высказал мнение о том, что доллар может опуститься до 60 рублей уже к началу 2024 года.

Он пояснил, что отечественная экономика справляется с антироссийскими санкциями, что может укрепить национальную валюту. Также эксперт отметил, что о будущем укреплении рубля свидетельствуют и экономические показатели.

«У рубля есть твёрдая основа для того, чтобы заметно укрепиться до конца текущего года. И мы увидим доллар по 80 рублей. Совсем не исключено, что уже в первом полугодии 2024 года валюта США опустится до 60 рублей. Но для этого надо, чтобы все те люди в нашей стране, которые отвечают за этот вопрос, всё-таки поняли наконец, за какую команду они играют», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блинов.

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Мишустин рассказал о росте российской экономики
08 сентября 2023, 16:41

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте ВВП. Экономический рост в России закрепляется, о чем говорит показатель валового внутреннего продукта. Показатель вырос на 2% за 7 месяцев 2023 года.
Об этом он рассказал на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

По мнению политика, бизнес приспосабливается к новым условиям, но всегда есть риски и нужно их учитывать. Также Председатель Правительства РФ заявил, что благодаря предпринятым совместно с Центральным банком мерам, удалось сохранить рабочие места и защитить бизнес. Мишустин добавил, что Показатель ВВП вырос за счет пищевой отрасли, оборонной промышленности и машиностроению.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, в конце сентября проект трехлетнего бюджета будет направлен в Госдуму.

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#мишустин
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Минпромторг: Активы Volvo в России передали местному инвестору
08 сентября 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Шведский производитель грузовых и коммерческих автомобилей Volvo Group передал свои активы в России местному инвестору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна», — говорится в сообщении министерства.

При этом добавляется, что ведется активная работа по скорейшему перезапуску этой площадки. При этом имя нового собственника не уточняются.

Ранее в министерстве сообщили, что российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет.  В министерстве уточнили, что самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была проведена проверка всех систем самолета, его управляемость и устойчивость в воздухе. В самолете было замещено около 40 систем и агрегатов.

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#производство
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Основной пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» передадут России
Пермский «Метафракс Кемикалс» передадут в собственность России
08 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

Судья краевого арбитража Татьяна Морозова сообщила, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия «Метафракс Кемикалс», который занимается производством метанола, передает РИА Новости.
По информации корреспондента РИА Новости, основу позиции Генпрокуратуры составлял тот факт, что метанол — это яд, по этой причине тридцать лет назад приватизация государственных предприятий, которые производят опасные вещества, ограничивалась. Отмечается, что сумма дивидендов за последние три года составляет порядка шести миллиардов рублей, большая часть денежных средств была выплачена иностранному собственнику.

Напомним, ранее Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. 

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Озвучена приоритетная задача ЦБ
Аналитик Чернов: «Борьбу с инфляцией считает приоритетной задачей»
08 сентября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитик Владимир Чернов заявил, что сейчас для Ценктробанка приоритетной задачей является борьба с инфляцией.
«Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, так как все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Он также допустил, что на предстоящем плановом заседании ЦБ, которое состоится на следующей неделе, ключевая ставка может быть повышена.

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#ключевая ставка
#курс рубля
#цб
#инфляция
#экономика
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Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Мишустин: российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам
08 сентября 2023, 14:14

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах. Об этом Мишустин сообщил на совещании о проекте федерального бюджета.
Мишустин подчеркнул, что деловая активность страны идет по пути динамичного восстановления. Промышленное производство, в том числе, обрабатывающая промышленность внесли особый вклад в экономический рост государства.

По словам премьер-министра, в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Он также отметил, что хорошие показатели у металлургии, пищевой промышленности, производство одежды и других.

Ранее Мишустин заявил, что несмотря на трудности из-за рестрикций Запада, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям.

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#мишустин
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Nikkei: Крупнейший банк Европы прекратит сотрудничество с Россией
Nikkei: Европейский банк HSBC прекратит сотрудничество с Россией
08 сентября 2023, 10:54

Фото: istock / alexialex

Одна из крупнейших финансовых групп в Европе HSBC приостановит операции с Россией и Белоруссией. С 27 октября 2023 года компания прекращает переводы для корпоративных клиентов РФ и Беларуси. HSBC отправила клиентам во все подразделения соответствующие письма.
Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на дочернюю компанию представителя HSBC.

К решению о прекращении сотрудничества компанию подтолкнули «усложнившиеся нормативные ситуации» и желание снизить операционное воздействие на Россию и Белоруссию. Ранее банк проводил финансовые операции с партнерами в РФ, несмотря на санкции ЕС.

«Хотя HSBC предпринял множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится все сложнее из-за действующих глобальных ограничений», — сообщил представитель HSBC Банка.
Представитель HSBC Банка также рассказал журналистам, что компания все еще работает над продажей российских активов местному Экспобанку и планирует завершить сделку до конца 2023 года, но на данный момент ждет одобрения местных регулирующих органов.

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#санкции
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#ес
#рф
#европа
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В Московской области уже заготовили 860 тыс тонн кормов для животных
07 сентября 2023, 22:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже заготовили более 870 тыс тонн грубых кормов для сельскохозяйственных животных при плане в 900 тыс тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В том числе заготовлено 64 тыс тонн сена, около 800 тыс тонн сенажа и 10 тыс тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено около 18 центнеров кормовых единиц. 

Как отметили в министерстве, использование в рационе качественных кормов позволяет повысить молочную и мясную продуктивность скота, сохранить здоровье и продуктивное долголетие животных. 

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#аграрный сектор
#корм
#подмосковье
#московская область
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Решетников: ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций
07 сентября 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что со второго квартала 2023 года в Центральном федеральном округе наблюдается прирост инвестиций за счет собственных средств компаний. Об этом Решетников сообщил на заседании Инвестиционного совета под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Сообщается, что основной вклад в развитие округа вносят такие отрасли, как машиностроение, IT и телекоммуникации, а также транспортно-логистический комплекс. Динамика развития ЦФО связана с его конкурентными преимуществами, применяемыми федеральными мерами поддержки и грамотным распоряжением этих преимуществ.

«Наш совет создавался для того, чтобы можно было сформировать сводную позицию важных для всех регионов вопросов и обсуждать их на федеральном уровне. В перечень поручений Президиума Госсовета, который прошёл не так давно по вопросам промышленности в Туле, вошло большинство подготовленных нашим советом инициатив. И, конечно же, добиться этого удалось благодаря объединенным усилиям всех наших регионов. Необходимо наращивать инвестиции в наше производство», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что регионам удалось привлечь почти полтриллиона рублей инвестиций, также было создано более тридцати тысяч рабочих мест.

«В ЦФО сконцентрированы крупные заводы. Реализуются проекты по импортозамещению, насыщению рынка необходимыми товарами и услугами. Из 470 резидентов около 50 пришли в этом году. Это широкий охват производств: от посуды и сухих кормов для домашних животных до медицинского оборудования, микроэлектроники, спутниковых систем и запчастей для самолетов», — пояснил министр. 

Уточняется, что территории опережающего развития — это один из основных инструментов. На Центральный федеральный округ приходится треть всех новых инвестиционных проектов в рамках механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Также планируется привлечь порядка двух триллионов рублей инвестиций, а также увеличить количество рабочих мест до 66 тысяч.

По словам Решетникова, туризм — это одна из ключевых точек инвестиционной активности. Отмечается, что регионы Центрального федерального округа получили порядка пяти миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства отведены на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов, покупку оборудования и создание мероприятий туристической  направленности.

Решетников добавил, что на данный момент в ЦФО создан первый и единственный окружной инвестиционный совет под руководством Игоря Щеголева. 

Губернатор Воронежской области Александру Гусев отметил, что в регионе более 270 предприятий обладают хорошими показателями и вышли на уровень «продвинутых». По его словам, в экономике наблюдается рост общего правового сознания и ответственности со стороны руководителей и собственников предприятий.

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#заводы
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В Подольске стартовало производство бытовой химии
07 сентября 2023, 20:54

Фото: Мининвест МО

В Подольске запущено производство бытовой химии. Проект компании ООО «НТТ» предполагает инвестиции на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На предприятии заработала одна производственная линия, а до конца года будет запущена вторая. Там выпускают стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоечных машин в экоформате. 
 
Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году, когда там будут работать пять линий полного цикла. Тогда на предприятии появятся около 40 рабочих мест. Расширив ассортимент, оно будет ежегодно изготавливать более 4 тысяч тонн продукции.
 
На новой площадке компания продолжит выпускать бытовую химию под торговой маркой GoodHelper. Она известна не только в России, но и в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
 
Сейчас компания продолжает переговоры с российскими поставщиками сырья, чтобы добиться высокой степени локализации продукции. 
 
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