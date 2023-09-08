Трейдер Блинов допустил снижение доллара до 60 рублей в 2024 году

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Старший трейдер отдела фондового рынка Роман Блинов высказал мнение о том, что доллар может опуститься до 60 рублей уже к началу 2024 года.
«У рубля есть твёрдая основа для того, чтобы заметно укрепиться до конца текущего года. И мы увидим доллар по 80 рублей. Совсем не исключено, что уже в первом полугодии 2024 года валюта США опустится до 60 рублей. Но для этого надо, чтобы все те люди в нашей стране, которые отвечают за этот вопрос, всё-таки поняли наконец, за какую команду они играют», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блинов.
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