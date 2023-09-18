«Трещит по швам»: экс-премьер Украины Азаров рассказал о состоянии экономики страны

Фото: iStock/Andrii Atanov
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал украинскую экономику зомби, который проявляет признаки жизни лишь от финансовой поддержки западных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, Азаров сообщил, что Украине не хватает свыше шести миллиардов долларов, которые должны пойти на выплаты украинским военнослужащим. При этом, в рядах ВСУ находятся и солдаты из Польши, семьям которых Киев также обещал выплатить компенсацию.
Читайте также:
WSJ: Киев планирует продавать военные облигации в Европе
На Украине проверят целесообразность импорта электроэнергии
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
Анастасия Чинкова