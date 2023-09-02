«Царьград»: США не могут отказаться от импорта российского урана

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США не могут отказаться от закупок в России, о чём говорят увеличившиеся более чем в два раза поставки урана. Об этом сообщает «Царьград».
Россия признана мировым лидером по экспорту мирного атома. США осознали, что не смогут обойтись без закупок, поэтому вдвое увеличили импорт урана из России на фоне поддержки Украины и ведения антироссийской политики.
Данные официальной статистики показывают, что импорт урана из России в США вырос более чем в 2,2 раза, по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас он составляет 416 тонн.
Можно предположить, что США, видя нестабильное положение на рынке, решили запастись ресурсами впрок.
Издание «Царьград» напомнило, что газета Bloomberg ранее назвала уран «грозным оружием Путина», поскольку оно ставит в зависимое от России положение США и Европу.
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Данные официальной статистики показывают, что импорт урана из России в США вырос более чем в 2,2 раза, по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас он составляет 416 тонн.
Издание «Царьград» напомнило, что газета Bloomberg ранее назвала уран «грозным оружием Путина», поскольку оно ставит в зависимое от России положение США и Европу.
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Анастасия Чинкова