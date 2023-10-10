ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: istock / Svetlana Sarapultseva
Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей Центральный банк продемонстрирует 16 октября в 12:00. Купюры будут посвящены российским регионам, а именно Приволжскому и Уральскому федеральным округам. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«Мероприятие пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4). Трансляция будет доступна на официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube, а также на сайте МИА «Россия сегодня», — указано в сообщении ЦБ.Ранее заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов рассказал, что на купюрах будут изображены основные символы, выбранные экспертными группами. Он также сказал, что цветовая гамма новых банкнот сохранится. Также новые банкноты будут иметь больше защитных элементов в сравнении с ранее обновленными 100-рублевымикупюрами.
Читайте также:
Названы три условия укрепления рубля
Аналитик Юшков: «Все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана»
Алина Юрчак