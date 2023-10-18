ЦБ дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег в магазинах и ресторанах

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В Центробанке обнаружили уязвимости в банковских услугах в системе безналичных платежей, которые позволяют продавцам «отмывать деньги». Информацию сообщает РБК.
«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил агентству представитель Центробанка России.Например, ряд заведения общепита могут просить оплачивать счет безналичной оплатой, которая оформлена на третьи лица. По результатам полученная выручка может распределяться между разными сторонними компаниями. Данная схема помогает избегать недобросовестным продавцам уплаты налогов.
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