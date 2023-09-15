ЦБ допустил замедление роста экономики

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В Банке России сообщили, что завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.
Отмечается, что увеличивается дефицит свободных трудовых ресурсов.
Ранее сообщалось, что безработица в России вновь обновила исторический минимум. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением. Также в регуляторе заявили о повышении ключевой ставки до 13% с 12% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года.
Напомним, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. Он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.
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Ранее сообщалось, что безработица в России вновь обновила исторический минимум. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением. Также в регуляторе заявили о повышении ключевой ставки до 13% с 12% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года.
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Екатерина Коршунова