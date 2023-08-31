ЦБ: Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд

Фото: iStock/IUshakovsky
Объем международных резервов РФ по состоянию на 25 августа увеличился на $1 млрд за неделю и составил $580,5 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.
Международные резервы России включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ, а также монетарное золото, находящееся в распоряжении Банка России.
Читайте также:
Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей
Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа
Диана Аванесян