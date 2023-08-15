ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

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Банк России не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Новое повышение ключевой ставки прогнозировалось в сентябре из-за отсутствия дезинфляционных рисков, которые позволили бы оставить её на прежнем уровне. Об этом сообщал зампред Банка России Алексей Заботкин.
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